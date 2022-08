von Ingeborg Meier

Rielasingen-Worblingen trifft Vorsorge für einen eventuellen Energie-Notstand. Die Gemeinde will den Bestand an Notstrom-Aggregaten ergänzen. Bürgermeister Ralf Baumert befürchtet eine Überlastung des Stromnetzes und Stromausfälle, falls tatsächlich Gas knapp werden sollte und als Ersatz Heizlüfter und andere elektrische Heizgeräte zum Einsatz kommen. „Dann wird es bald dunkel“, so der Rathauschef in der Gemeinderatssitzung.

Das Ratsgremium einigte sich darauf, vorerst ein feststehendes Notstrom-Aggregat für das Rathaus zu ordern – wann es geliefert wird, steht derzeit allerdings in den Sternen. Die Nachfrage sei riesig, so Baumert.

Strom könnte künftig per Traktor kommen. Oder doch nicht?

Bevor ein zusätzliches mobiles Gerät angeschafft wird, soll erst geprüft werden, inwieweit es realisierbar wäre, Stromaggregate von einem Traktor antreiben zu lassen. Diese Möglichkeit bestünde laut Gemeinderat Klaus Rohr (FW). Sie wäre kostengünstiger, weil der in einem selbstständig arbeitenden Stromgenerator eingebaute Dieselmotor entfällt.

Zudem könnte der Stromgenerator genauso wie ein mobiles Notstromaggregat auf dem Traktor dorthin transportiert werden, wo er gebraucht wird. Ob für diese Lösung genügend Bauhof-Fahrzeuge zur Verfügung stehen, wurde von Baumert allerdings insbesondere im Hinblick auf den anstehenden Winterdienst in Zweifel gezogen.

Schule hat bereits ein Notstrom-Aggregat

Ein feststehendes Notstrom-Aggregat befindet sich bereits seit Jahren an der Ten-Brink-Schule. Deren Sporthalle, die Ten-Brink-Halle, ist seit einigen Jahren für den Katastrophenfall ausgestattet. Baumert sprach kurz an, dass das Gebäude als Wärmehalle in Frage kommen könnte. Denn die Heizung wird mit Hackschnitzeln betrieben und es gibt Koch-Möglichkeiten.