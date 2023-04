„Vier Tage, drei Nächte“ lautet der Titel von Norbert Gstreins jüngstem Werk. Es ist eine Geschichte um menschliche Abgründe und Lebenslügen. Der österreichische Autor war im Rahmen der „Erzählzeit ohne Grenzen“ in die Talwiesenhalle nach Rielasingen-Worblingen gekommen, um aus dem Buch zu lesen.

Anfangs las Norbert Gstrein Passagen aus seinem Essayband „Mehr als nur ein Fremder“ und aus dem Buch „Der zweite Jakob“, „wegen der autobiographischen Züge, die in diese Bücher eingeflossen sind“, wie er sagte. Als er schließlich zu seinem aktuellen Buch überwechselte, verriet der dem Publikum, dass er sich hier ein kleines Experiment mit den Lesern geleistet habe. Eine der Hauptfiguren sei nämlich ein Schwarzer, etwas, das in dem Text nie explizit erwähnt wird, aber es mangle nicht an versteckten Hinweisen. Erst am Ende werde das aufgedeckt.

Die Geschichte handelt von zwei Halbgeschwistern, die von ihrer Blutsverwandtschaft erst erfahren, als sie sich bereits ineinander verliebt haben. Gstrein las eine Passage, wo Elias seine Halbschwester Ines und deren Freund in Colorado besucht. Die drei machen einen Ausflug und übernachten auf einem Hochplateau. Elias, der sich nachts um das Zelt von Ines und Matt schleicht und diese belauscht, wird deswegen von Matt am nächsten Tag zur Rede gestellt. Nach einem weiteren Auszug aus dem Buch erzählte der Schriftsteller von der Leipziger Buchmesse, wo die Autoren gebeten wurden, einen persönlichen Gegenstand von sich in eine Vitrine zu stellen. Danach hielt sich Gstrein lange mit einer Aufzählung verschiedener Gegenstände auf, von denen ihm keiner geeignet erschien, genug über ihn auszusagen. Er hat darüber einen Text mit dem Titel „Die Vitrinen des Grauens“ geschrieben.

Die Zuhörer, die gekommen waren, um etwas über das neue Buch zu erfahren, dürften zum Teil enttäuscht gewesen sein, da Gstrein oft abschweifte. Die Vorlesung war auch bereits nach einer Stunde zu Ende, was sich als sehr kurz erwies, um einen Eindruck von „Vier Tage, drei Nächte“ zu bekommen. Allerdings hatten die Gäste die Gelegenheit, ein signiertes Buch zu kaufen.