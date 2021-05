von Sandra Bossenmaier

Trotz oder gerade wegen all der Einschränkungen durch Corona veränderte sich im vergangenen Jahr in der Seelsorgeeinheit Aachtal etwas Bemerkenswertes: Jedes Wochenende gestalten junge Sänger der Jugendkantorei die Gottesdienste musikalisch mit. Dabei ist nicht nur der Jubelruf „Halleluja“, der auch während des Gottesdienstes an Christi Himmelfahrt in der Kirche St. Nikolaus in Worblingen den Kirchenraum erfüllte, eine Bereicherung für die Gottesdienstbesucher.

Die Gemeinde singt nicht mehr

Seit über einem Jahr ist wegen der Pandemie das gemeinsame Singen der Kirchgänger untersagt. Erlaubt sind kleine Ensembles, die die Gottesdienste musikalisch mitgestalten dürfen.

„Momentan ist es leicht, Mitglieder der Jugendkantorei an den Wochenenden für das Singen im Gottesdienst zu gewinnen“, berichtet Kantor Sven Mendel. Das sei vor der Pandemie nicht immer so gewesen. Es wurde an bestimmten Festtagen gesungen, zwischenzeitlich sei es jedoch selbstverständlich, jeden Sonntag in der Kirche zu singen.

Junge Leute haben Zeit und engagieren sich

Dass die Jungen so aktiv die Gottesdienste mitgestalten, könnte durchaus mit der Pandemie zusammenhängen, so Sven Mendel. Die jungen Erwachsenen haben weniger zu tun und mehr Zeit. „Ich bin motiviert, am Sonntag in die Kirche zu gehen und dort zu singen“, bestätigt die 18-jährige Zoe Herrmann. Das Singen mit Freunden ermögliche ihr ein Stück Normalität und erinnere sie daran, wie es vorher war. „Die Gottesdienste bedeuten mir jetzt viel mehr als vor Corona“, sagt Zoe, für die das sonntägliche Singen zum festen Ritual wurde.

„Es ist mir wichtig. Damit kann ich meinen Glauben zeigen. Außerdem macht es unheimlich Spaß, in der Kirche zu singen“, erläutert der 19-jährige Elias Meier seine Motivation.

Nur eines trübt die Freude an der Aktivität: gemeinsame Präsenzproben sind nicht erlaubt. Die Proben finden jetzt über Onlinetreffen statt, wie Sven Mendel berichtet. Lediglich kurz vor den Gottesdiensten könne man sich kurz gemeinsam einsingen.