von Ingeborg Meier

Welch hohen Stellenwert der Ortsseniorenrat (OSR) in der Aachtalgemeinde genießt, machte Ralf Baumert auf der gut besuchten Mitgliederversammlung im Kulturpunkt Arlen deutlich. Der Bürgermeister, der bei seinem Amtsantritt 2007 mit dem späteren ersten Vorsitzenden Ernst-Günter Hahn selbst den Anstoß zur Gründung dieser Initiative gegeben hat, bescheinigte dem „von Anfang an ganz aktiven“ Gremium Vieles zum Wohle der Gemeinde und ihrer Bürger bewegt zu haben. Angefangen von der realisierten Barrierefreiheit der öffentlichen Gebäude bis hin zum Bürgerbus, der aus der Mitte des Ortsseniorenrats heraus gegangen ist und dem gut in Anspruch genommenen Leih-Oma-Opa- Projekt. „Wir können heute sagen: Wir haben gemeinsam viel geschafft“, so Baumert, der kraft seines Amtes selbst OSR-Mitglied ist.

Klaus Fenten hat Seniorenrat maßgeblich mitgeprägt

Für den Seniorenrat ging mit der Versammlung auch in gewisser Weise eine Ära zu Ende. Klaus Fenten, Mitglied seit der Gründung 2007 und seit 2012 der Vorsitzende, stellte sich nicht mehr für das Amt zur Verfügung. Er hat den Dankes-Worten von Schriftführer und Vize-Vorsitzendem Herbert Trautwein und von Bürgermeiter Ralf Baumerts zufolge maßgeblich den Seniorenrat von Rielasingen-Worblingen mitgeprägt.

Das Gremium besteht nun nach Neuwahlen aus folgenden Räten: Peter Bratuscheck, Carmen Claas, Norbert Eckert, Karin Gnädig, Edgar Haag, Franz Kolb, Ursula Koethe, Gerhard Müller, Helmut Nahrgang, Rosmarie Pallmann, Jürgen Rieger, Walter Rottinger, Herbert Trautwein und Renate Zieger. Ihnen allen versprach Baumert stets offene Türen im Rathaus.

Corona beeinflusst auch die Arbeit des Seniorenrats

Der Seniorenrat bekommt von der Gemeinde jährlich ein kleines Budget, mit dem er verantwortungsvoll umgehe. „Überzogene Wünsche gibt es hier nicht“, so Baumert. Corona hat aber auch bei diesem Gremium Auswirkungen: Herbert Trautwein berichtete von den von „Kurzarbeit“ betroffenen Leih-Omas und –Opas. Wer Hilfe bei der Installation der Corona-Warn-App braucht, kann sich an den OSR wenden.