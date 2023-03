Am Freitag, 13. Oktober, haben Künstlerinnen und Kunstliebhaber bei der zweiten Kulturnacht von 17 bis 23 Uhr die Gelegenheit, sich und ihre Werke in ihren eigenen Ateliers oder an außergewöhnlichen Orten im Ort zu präsentieren und mit den Besucherinnen und Besuchern in einen persönlichen Austausch zu kommen. Dies schreibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung.

Hierbei spielt es keine Rolle, welche Art von Kunst die Teilnehmer verfolgen – sie können ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Ob Kunst, Skulptur, Lichtinstallation, Fotografie oder Straßenkunst – alle Interessierten sind dazu aufgerufen, gemeinsam mit dem Kulturamt einen unvergesslichen Abend zu gestalten. Dabei gibt es keine Grenzen: Jede und Jeder sei in den jeweiligen Räumlichkeiten in seiner „Gestaltung und Präsentation in Eigenverantwortung völlig frei“, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde.

Anmeldung bis 25. Mai

Künstlerinnen und Künstler sowie Kreative, die sich an der Veranstaltung beteiligen möchten, können sich bis spätestens Donnerstag, 25. Mai, beim Kulturamt Rielasingen-Worblingen unter Telefon 07731 932154 oder per E-Mail an die Adresse kulturamt@rielasingen-worblingen.de melden. Nach Anmeldeschluss werden die Teilnehmer zu einem Informationsabend eingeladen, an dem Details der Veranstaltung bekannt gegeben werden.

An der ersten Kulturnacht am 28. Oktober 2022 hatten sich über 30 Künstlerinnen und Künstler beteiligt und ihre Werke und Ideen an 20 in ganz Rielasingen-Worblingen verteilten Orten – öffentlichen Räumen, Ateliers, Garagen, Scheunen, Gärten, Bushaltestellen – präsentiert. Die Nacht ging um 22 Uhr im vollen Festsaal der Talwiesenhallen mit einer Lasershow zu Ende.