von Ingeborg Meier

Die Planungs- und Vorbereitungsphase für den auf zehn Millionen Euro teuren geschätzten Neubau des Feuerwehrhauses hält so manche ungeahnte Schwierigkeit bereit. Jüngst waren es einige Förderrichtlinien, die alle Verantwortlichen in eine Zwickmühle brachten, wie kürzlich in einer Sitzung des Gemeinderates deutlich wurde.

Ausschüttung der Mittel ist an eine Frist geknüpft

Der Sachverhalt war folgender: Bereits im vergangenen Jahr wurden für die Maßnahme Zuschüsse in Höhe von 575.000 Euro aus dem Feuerwehrtopf bewilligt.

Auch Viktor Neumann, Kommandant der Feuerwehr Rielasingen-Worblingen, hofft, dass es mit dem Neubau wie geplant losgehen kann. | Bild: Ingeborg Meier

An die Ausschüttung dieser Mittel ist die Bedingung geknüpft, dass der Baubeginn spätestens zehn Monate nach dem Zuschussbescheid erfolgen muss. Ein anderer wichtiger und fristgerecht beantragter Zuschussbescheid – der der KfW-Bank – ließ zum Zeitpunkt dieser Ratssitzung allerdings noch auf sich warten. Und bei dieser Förderung lautet die Bedingung, dass ohne Zuschussbescheid keine Arbeitsvergaben stattfinden dürfen.

Zwischenzeitlich war die Frist für den Baubeginn von der Feuerwehr und dem Regierungspräsidium Freiburg bis zum 31. Dezember des laufenden Jahres verlängert worden. Dies hatte kurzfristig bei der Gemeindeverwaltung zu einem Aufatmen gesorgt – nicht zuletzt bei Ortsbaumeister Martin Doerries, der der Planer dieses Großprojekts ist.

Nun könne man, so der erste Gedanke, jetzt erst mal in Ruhe den Bescheid der KfW-Bank abwarten, dann ausschreiben und die Arbeiten vergeben und spätestens kurz vor der Deadline am Jahresende zumindest mit Aushub- und Gründungsmaßnahmen den Startschuss für den Neubau setzen.

Entgegen der bisherigen Erfahrungen der Verwaltung stellte sich dann allerdings heraus, dass diese Vorgehensweise nicht machbar sei, weil bei diesem Vorhaben Bodenvorbereitungsarbeiten nicht als Baubeginn anerkannt werden.

„Wir sind auf einem guten Weg“

Mittlerweile ist die Aufregung vorbei. Laut Bürgermeister Markus Baumert ist der Zuschussbescheid der Kfw-Bank eingetroffen. Er belaufe sich auf gut 500.000 Euro. Jetzt kann ausgeschrieben werden. „Wir sind auf einem guten Weg“, so Baumert erleichtert.