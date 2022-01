von Sandra Bossenmaier

Die Kirchengemeinde St. Stephan Arlen begeht das Fest ihres zweiten Kirchenpatrons, des Heiligen Blasius, dieses Jahr mit einer Suppe im Glas zum Genießen daheim. Am 6. Februar um 10.30 Uhr feiert die Gemeinde in der Kirche St. Stephan einen Gottesdienst zum Patrozinium, in dem der Pfarrer auch den Blasiussegen zum Schutz gegen Halskrankheiten spenden wird.

Alternative zum gemeinsamen Essen

Normalerweise träfe man sich danach in der Unterkirche zum gemeinsamen Mittagessen. Wegen dem Coronavirus wurde dies jedoch wie auch schon im vergangenen Jahr abgesagt. Deshalb überlegte sich das Gemeindeteam in Arlen eine Alternative, berichtet Beate Binnig.

Angeboten werden eine Kartoffelsuppe mit Wienerle oder eine Karotten-Ingwer-Suppe mit Körner- und Crouton-Topping. „Wir möchten mit dieser Aktion erreichen, dass unsere schönen Traditionen nicht vergessen werden“, sagt Ulrike Jänicke, Mitglied des Gemeindeteams. Vor der Pandemie habe man gerne nach dem Gottesdienst zu diesem Patrozinium in der Unterkirche gemeinsam zu Mittag gegessen. Dieses Jahr sei dies leider wieder nicht möglich.

Bestellung per E-Mail oder Telefon

„Uns gibt es trotz Corona“, sagt Stefan Binnig, ebenfalls Mitglied im Gemeindeteam. Es ginge bei dieser Aktion auch darum, mit den Gemeindemitgliedern trotz Corona-Pandemie in Kontakt zu bleiben. Wer eine Suppe genießen möchte, kann diese am Freitag, 28. Januar, zwischen 16 und 17 Uhr und am Samstag, 29. Januar, zwischen 10 und 11 Uhr im ehemaligen Pfarrhaus in der Arlener Straße 54 bei Ulrike Jänicke vorbestellen oder bis zum 29. Januar bei unter der Telefonnummer (0 77 31) 2 89 01 (Anrufbeantworter) bei Familie Binnig anrufen.

Die Suppe im Glas wird dann am 6. Februar per Bote zwischen 11.30 und 12.30 Uhr und somit pünktlich zum Mittagessen nach Hause geliefert. Sie muss dann nur noch erwärmt werden. Wer möchte, kann die Suppe an diesem Tag auch ab 11.30 Uhr in der Unterkirche St. Stephan Arlen abholen. Richtpreis für ein Glas beträgt 5 Euro, der Erlös der Aktion geht an den Perukreis der Seelsorgeeinheit Aachtal.