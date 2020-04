von Sandra Bossenmaier

Gläubige Katholiken sind sich einig: Ostern, das Hochfest der Auferstehung Jesu Christi, wird nicht ausfallen. Aufgrund der Coronakrise sind Versammlungen und gemeinsame Gottesdienstfeiern untersagt, Gläubige finden jedoch andere Wege, das Fest zu begehen.

Kerzenlicht zum Sonnenaufgang

Verena Kreutter, Pastoralreferentin in der Seelsorgeeinheit Aachtal, wird an Ostern im Dunkeln eine Kerze anzünden und auf den Sonnenaufgang warten. Denn sie vergleicht Jesus mit einem Licht, das kommt und wie die Sonne den Tag erhellt. Auch sie spürt wie viele andere Menschen Sorge und Angst in sich, aber auch Hoffnung. Vielleicht haben Jesu Jünger damals Ähnliches gefühlt? Und: „Bevor Ostern wird, muss Karfreitag sein“ oder auch „Ohne Leiden und Tod keine Auferstehung“, um dann an Ostern feiern und den Weg mit Jesu mitgehen und mitfühlen zu können.

Für Pfarrer Thorsten Gompper von der Seelsorgeeinheit Hohenstoffeln-Hilzingen wäre es ein fatales Zeichen, gerade in dieser schweren Zeit, das höchste Fest der christlichen Hoffnung ausfallen zu lassen. „Nein, Ostern wird gefeiert“, bestätigt auch er. Eben unter Beachtung der aktuell geltenden Regeln zum Schutz der Menschen.

Online gemeinsam beten

Eine Vielzahl von Ideen und neuen Wegen werden derzeit in den Kirchengemeinden entwickelt und wachsen zu großen Projekten, um mit den Menschen vor Ort den Glauben zu feiern und sich im Gebet zu verbinden. Die Form der Angebote erscheint neu und teils ungewöhnlich, sie sind meist über digitale Medien zu erfahren, nur eines fehlt eben: das gemeinsame Feiern der Gottesdienste in den Kirchen.

Simone Schröter aus Rielasingen wird diese österlichen Gottesdienste sehr vermissen, aber sie sei offen für die neuen Formate, die gerade entstünden, erklärt sie. Sie möchte an Ostern an einem Online-Gottesdienst teilnehmen. Mit der Gewissheit, dass sich Menschen zu einer Gemeinschaft auf Distanz im Gebet versammeln, fände sie auch Trost im Kirchenglockenläuten oder in Kerzen- und Gebetsaktionen.

Osterlichter aus der Kirche für zuhause

„Die Pfarrer gehen nicht in den Urlaub oder verschanzen sich in den Pfarrhäusern“, so Pfarrer Gompper. Stellvertretend würden diese für die Gemeindemitglieder Gottesdienste feiern. Hierzu eingeladen sind die Gläubigen, die sich im Gebet zuhause verbinden. Am Ostersonntag werden sich diese in den Kirchen das Osterlicht holen und es mit nach Hause nehmen können, um dort einen österlichen Hausgottesdienst zu feiern.

Spezieller Pfarrbrief für Ostern in Coronazeiten

Ein anderes Beispiel kommt aus der Seelsorgeeinheit Oberer Hegau: Hier wird ein speziell auf die Karwoche und die Osterfeiertage abgestimmter Pfarrbrief erstellt und in den geöffneten Geschäften verteilt. In diesem sind passend zu den einzelnen Tagen ein Gebet, ein Segen oder ein Ritual beschrieben.

„Wir wollen den Menschen besonders an Ostern verschiedene Möglichkeiten an die Hand geben“, so Dekan Matthias Zimmermann. Zum Beispiel könne man an Gründonnerstag in Gedenken an das letzte Abendmahl in der Familie gemeinsam ein Mahl nehmen, ein Glas Wein oder Traubensaft trinken und bewusst ein Brot teilen. Für ihn ist klar, Gott ist in Vielem gegenwärtig und: „Wir Seelsorger möchten für die Menschen da sein und viel anbieten, damit wir gemeinsam diese schwere Zeit gut überstehen können.“

Gedanken von Familie Fugel aus Engen

Familie Thomas und Christine Fugel aus Engen findet für sich Ersatz für die gewohnte Gottesdienstordnung. Physisch treffen könne man sich im Moment nicht mit anderen Gemeindemitgliedern, aber man könne digitale Medien nutzen, um sich zu Gebeten oder einem geistlichen Austausch zu verabreden, erzählen die beiden. Denn für die Fugels bleibt es bei der Zusage von Jesus: „Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.“

Wie genau die Familie Ostern feiern wird, sei noch nicht klar, erzählt Christine Fugel. Vielleicht wird man einem live gestreamten Gottesdienst beiwohnen. Aber sicher wird die Familie die Kirche in Engen besuchen, um dort persönlich mit Gott und gemeinsam ein Gebet zu sprechen. Sie möchte dann ein Osterlicht für das eigene Zuhause an der Osterkerze entzünden. Denn die Kirchen bleiben auch während der Coronakrise geöffnet, um dort den Gläubigen einen Raum für persönliche Gebete zu geben.

Warten auf die Auferstehung der Gesellschaft

Mit einem Lächeln auf den Lippen und ein österliches Gefühl verspürend, blickt Pfarrer Thorsten Gompper schon jetzt auf die mit der Gemeinde gemeinsam zu feiernden Gottesdienste nach der Coronakrise. Diese Situation hätte dann wohl auch einen österlichen Charakter, wenn die Gesellschaft wieder aufersteht und wieder neu zu leben beginnen könne. Verbunden mit der Hoffnung, den Blick auf die wesentlichen Dinge des Lebens verändern zu können.