In der besonders schwierigen Phase der Corona-Pandemie im Frühjahr hat die 15-jährige Johanna Gräsle mit ihrer Querflöte am Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ teilgenommen. Ihre hervorragende Leistung bescherte ihr einen ersten Platz in ihrer Altersgruppe.

Keine falschen Töne

Dabei war es anders gekommen als gedacht: Johanna durfte wegen der Pandemie nicht vor Publikum spielen, sondern musste eine digitale Aufzeichnung ihrer eingeübten Musikstücke einsenden. Vorausgegangen waren etliche Wochen intensiver Vorbereitung mit ihrer Musiklehrerin Reinhilde Klinghoff-Kühn. Rückblickend berichtet Johanna von einer anderen Aufregung, als dies bei einer Präsenzveranstaltung vermutlich der Fall gewesen wäre.

Insgesamt sei dieser virtuelle Wettbewerb sogar strenger gewesen als eine Präsenzveranstaltung, erklärt Klinghoff-Kühn. Das Publikum habe gefehlt und man habe seine Stücke fehlerfrei spielen müssen. Denn die Jury konnte diese mehrfach anhören. Und besonders bei der Querflöte sei es nicht einfach, die Töne stabil und auf der genau richtigen Tonhöhe zu halten.

Keine Weiterleitung

„Ich bin sehr stolz auf meine Platzierung“, so Johanna, die zugibt, erst ein wenig enttäuscht über ihr Ergebnis gewesen zu sein. Denn die Weiterleitung zum Bundeswettbewerb war ihr trotz des ersten Platzes nicht gelungen. Laut Klinghoff-Kühn lag das trotz des anspruchsvollen Programmes am Fehlen eines modernen Stückes.

Bereits als kleines Mädchen im Vorschulalter entdeckte Johanna die Querflöte und später zusätzlich das Klavier für sich. Seitdem kommt sie regelmäßig zum Unterricht in die Jugendmusikschule Westlicher Hegau nach Worblingen und wird von Reinhilde Klinghoff-Kühn unterrichtet.

„Musizieren ist einfach schön und macht Spaß“, sagt Johanna, die gerne barocke Stücke spielt. Sich der Herausforderung des Wettbewerbes zu stellen, diesen zu bewältigen und der nervlichen Belastung Stand zu halten, habe sie in ihrer eigenen Persönlichkeit weiterentwickelt und sie selbstständiger werden lassen, berichtet die junge Talentmusikerin.