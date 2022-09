von Sandra Bossenmaier

In der Ukraine herrscht aufgrund des Krieges ein großer Mangel, auch an alltäglichen Dingen. Dieses Thema ist auch in der Region präsent. Mariia Muradkhanian und Igor Zoria sind beide aus der Ukraine geflüchtet und haben regelmäßigen Kontakt in ihre Heimat. Bei einem Pressegespräch anlässlich eines Hilfstransports aus Rielasingen-Worblingen in die Ukraine berichten sie von der Situation dort.

Mariia Muradkhanian lebte vor ihrer Flucht in Kiew, ihr Ehemann musste in der Ukraine zurückbleiben, weil er nicht ausreisen durfte. Sie erzählt von 198 Luftalarmen am ukrainischen Unabhängigkeitstag, dies habe eine App auf ihrem Smartphone gemeldet. Und Igor Zoria sagt: „Die Menschen und Kinder in der Ukraine sind in Not und der Winter naht.“

Alles ist verstaut, der Hilfstransport kann in die Ukraine abfahren. | Bild: Reinhard Zedler

Daher hat kürzlich ein Hilfstransport die Hegau-Gemeinde in Richtung Ukraine verlassen. Die Aktion war eine Zusammenarbeit des Unterstützerkreises Flüchtlingshilfe Rielasingen-Worblingen (UFRW), des Fußballvereines FC Rielasingen-Arlen, der Kolpingsfamilie Rielasingen, der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und der Kirchengemeinde St. Bartholomäus.

„Wir dürfen nicht vergessen, dass es in der Ukraine einen Krieg gibt, der nicht endet“, sagt Reinhard Zedler, AWO-Kreisgeschäftsführer, bei dem Termin. Unterstützung und Hilfe müsse geleistet werden.

Gesammelte Hilfsgüter reichen noch für einen zweiten Transport

Muradkhanian und Zoria waren mit der Bitte um Hilfe auf den Unterstützerkreis zugekommen. Die beiden hatten die Idee, einen Hilfstransport in die Ukraine zu organisieren. Daraufhin wurden Kleidung, Geschirr, Bettwäsche, Schlafsäcke, Hygieneartikel, Hilfsmittel und vor allem Lebensmittel gesammelt. Denn all das wird von den Menschen in der Ukraine dringend benötigt.

Singen Der Heldenmythos verblasst in Kobeljaki: Es gibt mehr Begräbnisse und Flüchtlinge, Essen wird teurer Das könnte Sie auch interessieren

Mit Spenden aus der Bevölkerung und von Unternehmen kam so viel zusammen, dass ein Kastenwagen mit ungefähr einer Tonne Hilfsgütern beladen werden konnte. Und sogar noch mehr, denn die Waren werden auch noch für einen weiteren Transport genügen.

Mit ukrainischem Kastenwagen nach Deutschland und zurück

Ein Freund von Igor Zoria, der im Auftrag der Stiftung „Let‘s help and restore Ukraine together“ – auf deutsch etwa: Lasst uns helfen und die Ukraine gemeinsam wieder aufbauen – solche Fahrten macht, hatte sich mit dem von einer ukrainischen Privatperson angeschafften Kastenwagen auf den langen Weg nach Deutschland gemacht, um die Sachen abzuholen.

Kreis Konstanz Pro Woche kommen 100 Flüchtlinge in den Kreis. Das Landratsamt ruft die Bürger zur Mithilfe auf Das könnte Sie auch interessieren

Beim UFRW gab es noch vor ein paar Monaten Überlegungen über eine Auflösung. Daran ist jetzt nicht mehr zu denken, denn: „Es kommen ständig neue Flüchtlinge bei uns an“, so Sanja Kaltenbrunner vom UFRW.