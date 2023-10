Rielasingen-Worblingen vor 2 Stunden

Mehrere Einbrüche innerhalb einer Woche: Zufall oder Serie?

In Rielasingen-Worblingen sind versuchte Hauseinbrüche in jüngster Zeit keine Seltenheit. Die Polizei erklärt auf Nachfrage, was dahinter steckt und wie weit die Ermittlungen sind.