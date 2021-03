von Ingeborg Meier

Zwei Jahre lang stand das Anwesen Riedernstraße 26 in Worblingen leer. Das Gebäude hatte lange Zeit als Unterkunft für von Obdachlosigkeit bedrohte Bürger der Gemeinde und zuletzt auch für die Unterbringung Geflüchteter gedient. Jetzt soll das Haus für gut 100.000 Euro saniert werden, um dort wieder Wohnraum zu schaffen.

Zu wenig Wohnungen Wohnraum für Geflüchtete ist überall absolute Mangelware. Die Gemeinde Rielasingen-Worblingen hat in den vergangenen Jahren für die Unterbringung dieser Personengruppe und für von Obdachlosigkeit bedrohte Bürger nach Kräften Wohnungen geschaffen. In gemeindeeigenen, vor wenigen Jahren erstellten Häusern in der Gottmadinger Straße leben Flüchtlingsfamilien, weitere in Wohnungen und in Einzel- und Doppelzimmern in zwei Neubauten, Baujahr 2019, in der Zeppelinstraße. Für rund 35 Personen konnte die Gemeindeverwaltung Wohnungen von Privat anmieten. Darüber hinaus steht das ehemalige Hotel Kupferdächle als Unterkunft zur Verfügung. (drm)

Platz wäre in dem Haus für zehn bis 15 Personen. Zusammen mit den zusätzlich derzeit vorliegenden Mietangeboten, die die Möglichkeit bieten, 25 Personen unterzubringen, wäre die Gemeinde dann voraussichtlich am Jahresende in der Lage, ihr Soll für die sogenannte Anschlussunterbringung Geflüchteter im Großen und Ganzen zu erfüllen.

Gebäudeecke droht abzubrechen

Im Januar 2019 zogen die letzten Bewohner der Riedernstraße 26 in zwei neu erstellte gemeindeeigene Häuser in der Zeppelinstraße um, denn das Gebäude war sanierungsbedürftig. Vor allem die Statik war problematisch. Das Haus am Aachkanal steht auf unsicherem Grund. Seit dem Erdbeben vor wenigen Wochen hat sich die nordwestliche Gebäudeecke ein weiteres Mal gesenkt und droht abzubrechen.

Wie Thorsten Müller vom Ingenieurbüro Müller Tragwerksplanung und Partner in Rielasingen-Worblingen in der Ratssitzung darlegte, lässt sich das Gebäude mit einiger Wahrscheinlichkeit durch eine Unterfangung sichern. Nicht dauerhaft, aber wohl zumindest für die nächsten zwei oder drei Jahre – wobei Müller auch über diesen Zeitraum keine feste Aussage machen kann: Es könne auch sein, dass die Unterfangung nicht so lange halte, so der nachdrückliche mehrmalige Hinweis des Statikers.

Grundstück war früher Flußbett

Der Untergrund des Hauses Riedernstraße 26 war früher das Flussbett der Aach. Er besteht aus Sedimenten und Auffüllmaterial, eine plastische Lehmschicht sorgt für weitere Instabilität.

Thorsten Müller will das Fundament abschnittsweise unterfangen. Mit Hilfe eines Saugbaggers werden bei dieser Maßnahme Betonplomben eingebaut, anschließend die Gebäudeecke, die keinen Verbund mehr zum Mauerwerk hat, neu aufgebaut und die Risse in der Keller-Außenwand verpresst. Die Baumaßnahme lässt sich in rund sechs Wochen durchführen.

Kostengünstiger als Wohncontainer

Die Kostenschätzung für die Stabilisierung beläuft sich auf gut 100.000 Euro. Dies sah Ratsherr Volker Brielmann (CDU) im Vergleich zu bereits anderen andiskutierten Lösungen wie der Anmietung von Containern als Wohnraum grundsätzlich als kostengünstige Alternative. Allerdings sei das Vorhaben ein Lotteriespiel.

Die gleichen Bedenken machten auch anderen Gremiumsmitgliedern die Entscheidung nicht leicht. Jana Akyildiz (Grüne) fragte, ob man im Hinblick auf die nicht dauerhaft gesicherte Standfestigkeit einen Bezug des Hauses überhaupt verantworten könne? Könne man, so Baustatiker Thorsten Müller, die Unterfangung breche nicht plötzlich und unvorhersehbar zusammen. Simon Feuerstein (CDU) plädierte dafür, die Reißleine zu ziehen und etwas Neues zu bauen.

Bürgermeister überzeugt Räte

Schlussendlich überzeugte die Argumentation von Bürgermeister Ralf Baumert die Räte: Man habe gar keinen anderen Spielraum. Die statische Sanierung sei eine schnelle Möglichkeit, Wohnraum zu schaffen.

Eventuell auf eine Fehlbelegerabgabe zu setzen – wie von Steffen de Sombre (Grüne) in die Debatte eingebracht – werde vom Landratsamt nicht akzeptiert. Die Gemeinde Rielasingen-Worblingen brauche bis zum Jahresende genügend Unterbringungsmöglichkeiten. „Die Wiederherstellung der Riedernstraße 26 hilft uns, die nächsten paar Jahre über die Runden zu kommen“, so das Gemeindeoberhaupt.