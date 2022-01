von Sandra Bossenmaier

Es war das erste Mal, dass es in der Gemeinde einen öffentlichen Impftag gab. Am vergangenen Samstag kam dafür das mobile Impfteam des Landkreises Konstanz in die Talwiesenhallen, um den Bürgern vor Ort eine Impfung gegen das Corona-Virus zu ermöglichen.

Von 300 möglichen Impfdosen konnten allerdings lediglich 98 injiziert werden, also knapp ein Drittel der Kapazität. 88 Impflinge erhielten ihre Booster-Impfung, vier ihre Zweitimpfung und sechs Bürger hatten sich für eine Erstimpfung entschieden.

Boostern in der eigenen Gemeinde

Einer der Impflinge war Sascha Sdebel aus Rielasingen-Worblingen. Er erhielt an diesem öffentlichen Impftag seine Auffrischungsimpfung. „Von der Anmeldung bis zur Spritze und der anschließenden Wartezeit brauchte ich nur wenig mehr als 15 Minuten Zeit“, so der junge Mann. Er lobte die unkomplizierte und zügige Abwicklung sowie die freundlichen Mitarbeiter vor Ort.

Die ersten zwei Stunden des Impftages seien gut besucht gewesen, berichtet Sabine Gertis von der Gemeindeverwaltung. Auch in den Nachmittagsstunden habe es immer etwas zu tun gegeben. Lediglich über die Mittagszeit sei es ruhig geblieben. Die meisten Personen hatten im Vorfeld einen Termin gebucht. Dazu kamen im Laufe des Tages noch 16 Bürger, die vorher keinen Termin vereinbart hatten.

Bürgermeister freut sich über Angebot

Man habe sich dem Impfaufruf des Landratsamtes nicht verschließen wollen und deshalb habe sich die Gemeinde Ende des vergangenen Jahres auf die Interessentenliste für einen öffentlichen Impftag setzen lassen, berichtete Bürgermeister Ralf Baumert kurz vor dem Impftag. „Natürlich impfen auch unsere Hausärzte, dafür bin ich sehr dankbar“, so der Bürgermeister.

Auch die Nähe zu Singen und der dortigen Impfstelle sei ein großer Vorteil zu vielen anderen Gemeinden im Hegau. Dennoch könne man an den Anmeldungen zum Impftag erkennen, dass die Bürger auch gerne in der eigenen Gemeinde ein solches Impfangebot annehmen. Auch wenn deutlich mehr Impfungen möglich gewesen wären.