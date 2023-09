Rielasingen-Worblingen vor 1 Stunde

Mega-Kollision: Autofahrer ignoriert rote Ampel und löst damit Aufprall-Serie aus

Ein Mann fährt bei Rot an der Kreuzung Hegaustraße/Zeppelinstraße links an den haltenden Autos vorbei und kracht mit einem Lkw zusammen. Die Aktion fordert zwei Verletzte und einen Schaden in sechsstelliger Höhe.