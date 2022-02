Skidiebstahl statt Après-Ski: Im österreichischen Skiort Ischgl sind Polizisten einem deutschen Paar auf die Spur gekommen, dem hundertfacher Skidiebstahl mit nach jetzigem Stand sechsstelligem Schaden vorgeworfen wird. Die Spur der Beschuldigten führt in den Hegau. An ihrem Wohnort habe es eine Hausdurchsuchung gegeben, teilt die Polizei Tirol mit. Hinweise von Lesern an die SÜDKURIER-Redaktion ergeben auch ein klares Bild davon, um welche Gemeinde es sich handelt. In dem Wohnhaus seien laut den Tiroler Polizisten 16 bis 17 Paar Ski, elf Paar Skistöcke und sechs Snowboards sichergestellt worden. Uwe Vincon, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz ergänzt auf Anfrage, dass bei der Durchsuchung außerdem ein Laptop und mehrere Smartphones gefunden worden seien.

Was war geschehen, dass die Polizei ein Haus in einer Hegau-Gemeinde auf den Kopf stellt? Es habe eine Häufung von Skidiebstählen an den Liftanlagen in Ischgl gegeben, heißt es in einer Mitteilung der Tiroler Polizei zur Vorgeschichte. Daher hätten die Beamten dort verstärkt kontrolliert. Am Dienstag, 15. Februar, habe eine Geschädigte dann ihr gestohlenes Paar Ski verschlossen an einem Skiständer an der Talstation eines Liftes in Ischgl vorgefunden, heißt es in der Meldung weiter.

„Die Kriminalpolizei Rottweil hat die Ermittlungen übernommen.“ Uwe Vincon, Polizeisprecher | Bild: Polizeipräsidium Konstanz

Sie verständigte demnach die Polizei, die den betreffenden Skiständer überwachte. Die Beamten hätten dann einen 49-Jährigen und eine 46-Jährige aus Deutschland dabei beobachtet, wie sie das gestohlene Paar Ski in einem Sack verstauten und mit zur Ferienunterkunft nahmen. Dort haben die Polizisten das Paar kontrolliert und im Skikeller der Unterkunft weitere Ski vorgefunden. 24 Paar Ski, 19 Paar Skistöcke, mehrere Bindungen und mehrere Skibrillen habe man sichergestellt, teilt die Tiroler Polizei mit. 14 Paar Ski und zwei Paar Skistöcke habe man den Geschädigten zuordnen können.

Die beiden Deutschen seien dann vorläufig festgenommen worden. Es stellte sich heraus, dass der Skidiebstahl System haben muss. Laut der Mitteilung der Tiroler Polizei habe der 49-Jährige „über drei Accounts einer Onlineplattform bislang mehrere hundert Paar Ski und mehrere hundert Paar Skistöcke zum Verkauf angeboten“. Etwa ab 2016 ließen sich solche Verkäufe nachweisen, sagt der stellvertretende Inspektionskommandant Wechner vom Polizeirevier Ischgl. Die Ermittler gehen davon aus, dass der größte Teil davon gestohlene Ware ist. Es habe jeweils eine gleiche Vorgehensweise gegeben, so Wechner. Doch die einzelnen Ski den Geschädigten zuzuordnen, sei eine mühsame Kleinarbeit.

Tatorte in Österreich und Schweiz

Als Tatorte, die untersucht werden, bestätigt Wechner die österreichischen Bundesländer Tirol und Vorarlberg sowie die Schweiz. Die Ermittlungen laufen in Österreich bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck. Für den 49 Jahre alten Beschuldigten war laut der Mitteilung der Tiroler Polizei die Justizanstalt in Innsbruck die Endstation der Reise in die Alpen. Ob dies noch der aktuelle Stand ist, gibt Wechner aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt. Die 46-jährige Frau wurde nach der Vernehmung auf freien Fuß gesetzt.

Ein Ortsschild steht am Ausgang der Ortschaft Ischgl. Ein Vorfall in dem bekannten Skiort hat die Ermittler auf die Spur der mutmaßlichen Skidiebe gebracht. | Bild: Jakob Gruber/APA/dpa

Die Durchsuchung am Wohnort der Beschuldigten sei dann am Donnerstag, 17. Februar, erfolgt, berichtet der Konstanzer Polizeisprecher Uwe Vincon. Die deutschen Beamten seien aufgrund eines Rechtshilfeersuchens aus Österreich tätig geworden. Nach dem Fund in Tirol sei den dortigen Ermittlern klar gewesen, dass eine Durchsuchung rasch passieren müsse. Auf deutscher Seite habe die Kriminalpolizei in Rottweil die Ermittlungen übernommen, berichtet der Polizeisprecher – ein klares Zeichen dafür, dass man beim Schaden von größeren Beträgen ausgehen müsse, wie er erklärt.

Hört man sich am Wohnort des Paares um, so benennen mehrere Nachbarn ein bestimmtes Haus als Schauplatz der Polizeidurchsuchung. Es ergibt sich ein Bild von einer Familie in der Nachbarschaft, zu der man keinen Draht aufbauen könne. In einem Gespräch fällt auch die Bemerkung, die Familie habe sich mit ihren Nachbarn „verkracht“. Mit den direkten Nachbarn sei insbesondere der Mann nicht allzu nett umgegangen, sagen andere. Um die Persönlichkeitsrechte der Beschuldigten und anderen Beteiligten zu wahren, werden keine Namen aus dem direkten nachbarschaftlichen Umfeld der Familie genannt.

„Im Moment wird noch abgeklärt, wo das Verfahren sinnvollerweise läuft.“ Andreas Mathy, Staatsanwalt | Bild: Oliver Hanser

Und wie geht es nun weiter? Das Ermittlungsverfahren laufe bei der Staatsanwaltschaft Konstanz ebenso wie bei der Staatsanwaltschaft in Österreich, sagt Andreas Mathy, Staatsanwalt in Konstanz und Pressesprecher der dortigen Ermittlungsbehörde. „Im Moment wird noch abgeklärt, wo das Verfahren sinnvollerweise läuft“, erklärt Mathy. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.