Das neue Logistikzentrum der Spedition Maier nimmt Gestalt an. Die ökologische Komponente des Bauprojekts auf dem 35.000 Quadratmeter großen Grundstück zwischen Bahnlinie und Güterbahnhof ist in der Diskussion um die Rodung eines Pappelwäldchens bei Worblingen zum Thema geworden. Denn dort soll eine Ausgleichsmaßnahme entstehen. An der Baustelle ist bislang Beton zu sehen. Doch wie Stadtverwaltung und Unternehmensleitung beim Baustart betonten, sei ein Pluspunkt des neuen Standortes die Anbindung an die Schiene, wodurch der Güterverkehr von der Straße weg verlagert werden soll. Überseecontainer können über das benachbarte Hupac-Areal angeliefert werden. Positiv zu bewerten sei auch die zweigeschossige Bauweise, die weniger Grundfläche kostet. Das Dach soll begrünt werden und eine Fotovoltaik-Anlage tragen. (bie) Bild: Gerhard Plessing