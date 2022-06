Ein Einbrecher ist, laut Angaben der Polizei, in der Nacht auf Donnertag in ein Wohnhaus auf der Straße Vordere Buchhalde eingebrochen. Der Unbekannte habe die Tür eines im Rohbau befindlichen Anbaus aufgehebelt und sei so in das Haupthaus gelangt. Als ein Bewohner gegen 1 Uhr durch das Aufbrechen der Tür aufwachte und daraufhin das Licht im Treppenhaus anmachte, ergriff der Täter die Flucht, heißt es im Polizeibericht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sei der Einbrecher ohne Beute geflüchtet. Personen, die in der Nacht Verdächtiges im Bereich des Buchhaldenhofs festgestellt haben, oder sonst Hinweise auf den Einbrecher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, unter der Telefonnummer (0 77 31) 91 70 36, in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf das Angebot der Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen hin. Diese bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Sicherungsempfehlungen, so die Mitteilung der Polizei Termine können beim Polizeipräsidium Konstanz unter der Telefonnummer (0 75 31) 99 51 044 vereinbart werden.