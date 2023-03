Kartons voller Bücher stapeln sich schon jetzt im Clubheim des SV Worblingen. Kisten voller Geschichten, Fantasie, Spannung oder mit Sachthemen für Jung und Alt stehen bereit für den beliebten Bücherflohmarkt in Worblingen. Der Freundeskreis der Jugendabteilung des SV Worblingen veranstaltet nach drei Jahren Pause wieder einen Bücherflohmarkt im Clubheim, Oberwiesen 1. Dabei wolle man dem Ruf, nur Bücher in ordentlichem Zustand anzubieten, gerecht werden, erklärt Sabine Wieland vom Organisationsteam im Vorfeld des 16. Bücherflohmarkts. Bis der Markt am 25. und 26. März von 9 bis 17 Uhr öffnen kann, liegt noch viel Arbeit vor den ehrenamtlichen Helfern. Davon könne man noch mehr brauchen, räumt Wieland ein – und zwar starke, denn Bücher seien schwer.

Der Freundeskreis rechnet am Bücherflohmarkt mit einem großen Andrang. Besonders, weil in den vergangenen drei Jahren wegen der Pandemie keiner stattfand. Die Organisatoren rechnen aufgrund der Erfahrung in den Jahren zuvor mit rund 10.000 neuen Büchern, die größtenteils zum Preis von 1,50 Euro angeboten werden. Alle Bücher werden bis zum Marktwochenende in Kategorien sortiert. „Es wird noch immer viel gelesen“, sagt Wieland. Sie lese gerne in einem Buch und könne dabei vom Alltag abschalten oder in andere Welten entfliehen. Nicht selten kämen an den Verkaufstagen dieselben Menschen, die an den Wochenenden zuvor Bücher gespendet hätten, berichtet sie von einem nachhaltigen Kreislauf.

Der Erlös des Bücherflohmarkts wird in die Jugendarbeit des SV Worblingen fließen. Wer Bücher spenden möchte, kann dies noch am kommenden Samstag, 11. März, von 13 bis 18 Uhr tun. Die Bücherannahme findet über die Terrasse des Clubheims, Oberwiese 1 in Worblingen, statt. Bücher, die nicht verkauft werden können, müssen vom Freundeskreis auf eigene Kosten entsorgt werden, das wolle man vermeiden, so Wieland. Deshalb bittet sie um Bücher in ordentlichem Zustand.