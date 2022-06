Ein 25-jähriger Mann soll in der Samstagnacht einen Laternenmast auf der Rielasinger Hauptstraße angefahren haben. Und das mit einem Alkoholspiegel von 1,4 Promille. Das teilt das Polizeipräsidium Konstanz mit. Der Mann sei im Kreisverkehr zur Gottmadinger Straße, mit seinem Peugeot, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dort frontal mit einer Straßenlaterne kollidiert.

Anschließend sei er trotz Schaden an der Laterne und erheblichem Schaden an seinem Auto weitergefahren. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe zog der Wagen des 25-Jährigen eine Spur bis in den Ortskern von Gottmadingen, wo die Polizei das Auto schließlich stoppte, heißt es im Einsatzbericht.

Bei der Kontrolle des jungen Fahrers hätten die Beamten Alkoholgeruch festgestellt, was ein freiwilliger Test mit über 1,4 Promille bestätigt habe. Der 25-Jährige musste daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Zudem behielten die Polizisten seinen Führerschein ein, so die Mitteilung des Polizeipräsidiums. Den jungen Mann erwarte nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.