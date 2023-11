Seine Lehrstellenbörse veranstaltet der Handels- und Gewerbeverein Rielasingen-Worblingen gemeinsam mit der Ten-Brink-Schule am Samstag, 18. November, von 10 bis zirka 12.30 Uhr in der Hardberghalle. Gemeldet sind rund 30 Betriebe. Neben den unterschiedlichen örtlichen/regionalen Handwerksbetrieben, Industrieunternehmen und Dienstleitern werden auch Betreuungs-/Beratungs- und Fortbildungseinrichtungen für Informationen und Fragen zur Verfügung stehen.

Die Lehrstellenbörse, die seit vielen Jahren angeboten wird, dient dem Austausch zwischen der regionalen Arbeitswelt und Schülern ab Klasse 8. Sie ist eine Schnittstelle, um Kontakte für Praktikas und Ausbildungen zu knüpfen. „Die Schüler können einfach, unkompliziert und direkt einen Kontakt mit ortsansässigen Betrieben knüpfen und somit unbürokratisch die Weichen für ihre persönliche Zukunft stellen. Auf der anderen Seite ist es für die Betriebe eine großartige Gelegenheit sich auf diesem Portal zu präsentieren und unmittelbar zukünftige Auszubildende kennenzulernen“, erläutert Alexander Märte, Berufsorientierungsbeauftragter der Ten-Brink-Schule. Beide Seiten können somit die Schwellen niedriger gestalten, um einen gegenseitigen Kontakt herzustellen.

Für die jungen Menschen erschließt sich so eine neue Perspektive auf die Arbeitswelt. Eine Tür wird geöffnet, um die ersten Einblicke in Berufe, Ausbildungen und den Alltag in das Erwerbsleben zu erhalten. Wie Märte weiter berichtet, bekomme so das ganze große Unterrichtsfeld der Berufsorientierung schlagartig ein Gesicht, einen Bezug und eine praktische Erfahrung. Der Horizont der Schüler werde nachhaltig und positiv für das Berufsleben erweitert. Ohne Dogmatismus, ohne leere Worthülsen sondern einzig aufgrund von erlebten Erfahrungen im Kontakt von Mensch zu Mensch.

