von Sandra Bossenmaier

Die Leichtathletikabteilung des Turnvereins Rielasingen (TVR) entwarf eine Krone mit drei goldenen Zacken. Diese Zacken stehen für Abenteuer, Spaß und Bewegung oder auch für Oberholz, Staffel und Schienerberg. Und für die drei Stationen des Kronenlaufes: ein sportlicher Wettbewerb für die ganze Familie. Beim Suchen der Kronenlaufschilder überquert man Wiesen, läuft durch den Wald und darf das Lauftraining am Oberholz mit einem Workout ergänzen.

„Wir möchten die Kinder zu Bewegung in der Natur motivieren und den Kontakt zu ihnen pflegen“, so Andrea Rothmund, Trainerin des TVR. Sie wünscht sich möglichst viele bewegungsfreudige Teilnehmer in der sportarmen Coronazeit, in der ein gemeinsames Sporttreiben im Verein schwer möglich ist. Noch bis zum 14. März gibt es die Möglichkeit, am Kronenlauf teilzunehmen. Übrigens sollen nicht nur die Kinder laufen, sondern auch deren Familien mit einbezogen werden.

Jeder Zacken erhöht die Chance auf einen attraktiven Preis

Beim Kronenlauf handelt es sich um einen Wettbewerb im Freien. Drei verschiedene Laufstrecken am Schiener Berg (Start: Parkplatz Hagebuchen, Wanderparkplatz Maria Tann), am Staffel (Start: Arlener Friedhofsspielplatz) und im Oberholz (Start: alter Arlener Sportplatz bei der Schranke) bringen Spaß und Fitness mit sich. Dabei kann jeder Sportler selbst entscheiden, ob nur ein einzelner Abschnitt oder alle ausgeschilderten Strecken gelaufen werden. Auch ob man diese Strecken rennen, joggen oder walken möchte. An jeder Station kann mit Beweisfotos je ein Kronenzacken, also maximal drei Stück, gesammelt werden. Jeder Zacken wiederum erhöht die Chance auf einen attraktiven Preis am Ende der Challenge.

Der Lockdown macht das Sport betreiben zu einer einsamen Beschäftigung. Um körperlich fit zu bleiben, machte sich der Turnverein Rielasingen auf die Suche nach Ideen, Sport in den Alltag der Vereinsmitglieder zu integrieren und den Vereinssport nach Hause zu bringen. Mit Onlinekursen über das Internet soll das Gefühl des gemeinsamen Sporttreibens aufrechterhalten und vermittelt werden. Übrigens sind auch Nichtmitglieder herzlich willkommen, dieses Onlinetraining auszuprobieren und dabei zu bleiben, wenn es gefällt.

Anspruchsvolle Onlinetrainingskurse

Aktuell werden bereits für die Kleinsten ab fünf Jahren Onlinekurse von Zumba über Yoga und Leichtathletik bis hin zu Rope Skipping und für Kinder ab zwölf Jahren ein Krafttraining angeboten. Und für die Erwachsenen werden der Workout Deepwork, das Fitnesstraining Toso X und das Konditionstraining M.AX. angeboten. Wer an den anspruchsvollen Onlinetrainingskursen teilnehmen möchte, erhält über die Geschäftsstelle des TVR einen Zugang.

Informationen im Internet:

http://www.turnverein-rielasingen.de