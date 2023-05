Für die Erzieherinnen und Erzieher der Kindergärten in Rielasingen-Worblingen bleibt die Lage weiterhin angespannt. Zwar lägen die Corona-Jahre hinter ihnen. Aber: „Der Umgewöhnungsprozess in altbewährte Strukturen dauert bis heute an“, legte die Beauftragte für die kommunalen Kinderhäuser, Jasmin Kroner, bei ihrer Vorstellung des Kindergartenbedarfsplans in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates dar.

Man sei sich schnell einig gewesen, den Fokus wieder auf die während der Pandemie nicht mehr zu gewährleistenden Qualitätsmerkmale zu legen, so Kroner. Als Folgen der Pandemie nannte sie insbesondere sprachliche und soziale Defizite im Bereich der kindlichen Entwicklung und einen wachsenden Förderbereich, die es auszugleichen galt und immer noch gelte.

Kindergärten plagen Fachkräftemangel

Ein Schwerpunkt von Kroners Ausführungen betraf den gravierenden Personalmangel. Die Gemeinde habe in Aus-, Fort-, und Weiterbildung des Kindergartenteams und die Arbeitsplatzausstattung investiert, sowie auf eine moderne Personalakquise gesetzt. So sei man intensiv auch in den sozialen Medien unterwegs um Fachkräfte zu gewinnen. Lücken im Stellenplan konnten und können auch zum Ende des jetzigen Kindergartenjahres durch die Übernahme eigener bisheriger Auszubildender geschlossen werden. „Das hat uns gerettet“, so Kroner.

Die Kinderbetreuung in Zahlen In Rielasingen-Worblingen gibt es acht Kindertageseinrichtungen: Vier kommunale, zwei kirchliche Kindergärten und zwei unter privater Trägerschaft. Aktuell stehen 474 Kindergartenplätze und 90 Krippenplätze zur Verfügung. Mit der für März 2024 geplanten Eröffnung eines Waldkindergartens wird sich die Zahl der Kindergartenplätze auf 514 erhöhen. (drm)

Wie der Bedarfsplan zeige, fehlen Betreuungsplätze. Das betrifft insbesondere den Ü3-Bereich. Aktuell stünden fünf Kinder auf der Warteliste, so Kroner. Bis zur 2024 geplanten Eröffnung des Waldkindergartens werden dies nach der Prognose Kroners voraussichtlich 44 sein. Immerhin: Laut Kroner werde nach dem Start des neuen Waldkindergartens noch ein Defizit von 13 Plätzen bestehen. Im Krippenbereich würden aktuell drei Plätze fehlen. Wie Kroner anmerkte, basieren diese Zahlen auf den jetzigen Vormerkungen.

Die Kindergartenbeauftragte Jasmin Kroner (links) und Tanja Harder vom Kinder- und Jugendförderteam der Gemeinde gingen auf den Kindergartenbedarfsplan und die Betreuungssituation in den Kinderhäusern ein. | Bild: Ingeborg Meier

Dass der Waldkindergarten nicht bei allen Eltern auf Gegenliebe stoßen werde, dessen zeigten sich alle Vertreter der Verwaltung bewusst. Die Wahlfreiheit der Eltern in Bezug auf die Betreuungseinrichtung sei aber nicht mehr gegeben, so Kroner weiter. Als besonders gravierend bezeichnete sie es, dass fünf Kindern in ihrer Einrichtung kein nahtloser Anschlussplatz von der Krippe in den Kindergarten geboten werden konnte.

Die Zahlen auf den Wartelisten seien zwar nicht sehr hoch, sagte Kroner. Die Auswirkungen treffe die betroffenen Erziehungsberechtigten, die ihrer Berufstätigkeit nicht nachgehen könnten, aber sehr hart, konstatierte die Kindergartenbeauftragte.

Zahl der Tagesmütter schrumpft

Bürgermeister Ralf Baumert sprach die Zahl der Tagesmütter an. Derzeit gibt es vier. „Es waren schon fünfzehn Tagesmütter“, so Baumert. Er will beraten, wie die Gemeinde die Tagesmütter besser unterstützen könnte.