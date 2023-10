Nach der so erfolgreichen und sehr gut besuchten Ausstellungs-Nacht 2022 in der Talwiesenhalle drängte es die Gemeinde zu einer Wiederholung in diesem Jahr.

Doch, was ist anders bei der Nacht der Künstler und Kreativen in diesem Jahr? In allen drei Ortsteilen werden sich Gärten, Garagen, Wohnhäuser und Ateliers öffnen. Es wird Straßenkunst und Lichtillustrationen geben – also viele Standorte, um Kunst und Kreativität zu erleben. An einigen wird in kleinem Rahmen bewirtet. Es gibt drei feste Verpflegungsstandorte. Die Freiwillige Feuerwehr Rielasingen-Worblingen richtet einen kostenlosen Shuttlebus ein, der durchgehend seine Runden zu den Ausstellungsorten abfährt. Eine kleine Eröffnung findet am Freitag, 13. Oktober, um 17 Uhr, am Rathaus statt. Dort steht auch die Panchina Rossa (die Rote Bank), die an die Gewalt gegen Frauen erinnern und somit mahnen will. Ihren Ursprung hat diese Aktion in Italien, in der Stadt Perugina. Als Symbol stehen in vielen Städten Italiens an öffentlichen Plätzen rote Bänke – inzwischen auch in Deutschland.

48 regionale und überregionale, sowohl professionelle als auch Freizeit-Künstler werden ihre Werke vorstellen. Dies ist ein enormer Zuwachs im Vergleich zur vorigen Teilnehmerzahl von etwa 30 Künstlern. Es werden Skulpturen, Malerei, Patchwork-Kunst, kreativ gestaltete Dekorationen, Schmuck, Improvisations-Theater, Musik, Lichtillustration und Keramik-Gestaltung zu sehen sein. Im Dorfmuseum wird mit der Eröffnung einer Sonderausstellung der aus Worblingen stammenden Künstlerin Karoline Laible gedacht. Durch die nächtlichen Straßen werden die Besucher von der Blauen Mond Fee von Sabrinas Traumland begleitet. Mit einer magischen Seifenblasen-Show sowie einem Fotopoint wird sie die Gäste bezaubern. Zum Abschluss gibt es um 23 Uhr die spektakuläre Show „Fantômes de Flammes“ im Pausenhof der Ten-Brink-Schule.