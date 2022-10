von Sandra Bossenmaier

Der Hegau-Geschichtsverein setzt sich für den Erhalt des Anwesens in der Riedernstraße 13 in Worblingen ein. Wolfgang Kramer, erster Vorsitzender des Vereines und Kreisarchivar a.D. sagt: „Denkmalpflege und damit der Erhalt historischer Ortsbilder ist ein Vereinsziel des Hegau-Geschichtsvereines“.

Es geht um ein Anwesen in Worblingen, welches laut Heimatforscher Ottokar Graf aus Worblingen, im Jahr 1192 in einer Urkunde von Kaiser Heinrich VI erwähnt wurde. Dieses Anwesen wurde von der Manz Baubetreuungs- und Beratungs-GmbH gekauft. Diese möchte es abreißen und zwei Mehrfamilienhäuser mit 13 Wohneinheiten und einer Tiefgarage errichten (der SÜDKURIER berichtete darüber).

Ein Haus mit Geschichte

Laut einer Stellungnahme Grafs handelt es sich bei diesem Bauensemble um den sogenannten Unteren Kreuzlinger Hof des ehemaligen Augustiner-Chorherrenstifts zu Kreuzlingen. Außerdem beherbergte das Gebäude die alte Dorfschmiede, was noch deutlich im Ökonomieteil des Gebäudes mit der Esse und den Überresten des Rauchabzugs ablesbar und nachweisbar sei.

Unverzichtbarer Teil der historischen Dorfmitte

Das Ensemble bilde mit dem gegenüberliegenden alten Gemeindehaus die historische Ortsmitte. Zusammen mit der Dorfschmiede sei das Anwesen ein unverzichtbarer Teil dieser historischen Ortsmitte, so Wolfgang Kramer. Seines Erachtens nach müsse alles dafür getan werden, dieses Gebäude zu erhalten.

Zumal die Gemeinden Rielasingen, Worblingen und der Ortsteil Arlen im Zuge von Dorfsanierungen unter überverhältnismäßig großen Gebäudeverlusten mit historischen Gegebenheiten gelitten hätten. „Wenn dieses Anwesen fällt, fällt nicht nur ein Gebäude, sondern das historische Zentrum von Worblingen“, so Kramer weiter.

Investoren halten an Plänen fest

Karin Vögele, Geschäftsführerin der Manz Baubetreuungs- und Beratungs-GmbH, hält an den Plänen für den Neubau fest. Aber sie sei interessiert an kreativen Lösungen, erklärt sie. Eine könne das Abtragen und der Neuaufbau der Schmiede in einem Heimatmuseum sein.