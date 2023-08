Kaum sind das große Jubiläumskonzert „Die Jahreszeiten“ (Josef Haydn) und die Feierlichkeiten anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Madrigalchor Alu Singen vorüber, befindet sich der Chor bereits in der Vorbereitung des nächsten Projekts: Die Aufführung der Friedensmesse „The Armed Man“ von Karl Jenkins (1944) am 7. beziehungsweise 8. Oktober in der Talwiesenhalle in Rielasingen. Gespielt wird zusammen mit dem Collegium Musicum und dem Hegau-Percussion-Ensemble. Das schreibt der Chor in einer Mitteilung.

„The Armed Man – Eine Messe für den Frieden“ ist laut Mitteilung ein bewegendes Anti-Kriegs-Stück und somit brandaktuell. Das Werk entstand als Auftragskomposition des Museums Royal Armouries anlässlich der Jahrtausendwende unter dem Eindruck des Kosovo-Krieges. Jenkins widmet seine Komposition den Opfern des Kosovo-Konflikts. Das Stück beinhaltet sowohl religiöse als auch weltliche Texte.