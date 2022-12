von Elmar Veeser

Die politische Zukunft der Freien Wähler, und wie man sich für die Kommunalwahlen 2024 präsentieren und aufstellen will – das waren die zentralen Themen der diesjährigen Mitgliederversammlung des Freie Wähler Kreisverbandes Konstanz im Hotel Krone in Rielasingen. Wie der Kreisvorsitzende Artur Ostermaier in seinem Bericht herausarbeitete, sei es für die Freien Wähler deshalb so schwierig, weil der Gegner aus dem eigenen Hause, die Freie Wähler-Partei, immer stärker werde.

Aufgrund des Wahlerfolgs fließen dieser 2010 gegründeten Partei, deren Ausrichtung als liberal-konservativ zu verorten ist, verstärkt Finanzmittel zu, über die sie, als freie Wähler, die ja keine Partei seien, nicht verfügten. Ostermaier sieht eine weitere Gefahr darin, dass Bürger kaum eine Unterscheidung zu ihnen, den klassischen Freien Wählern erkennen könnten, da auch sie die wertkonservative Klientel ansprächen.

Der Unterschied: Sie seien keine Partei mit politischen Ambitionen auf Bundesebene. Die Strategie sei, so der Kreisvorsitzende, sich klar von der Partei der Freien Wähler abzugrenzen und den eigenen Markenkern zu bewahren: „Kommunal bleiben und parteifrei sein.“ Im Gespräch sei auch eine Abhebung in der Bezeichnung, eventuell durch einen Zusatz.

Die junge Generation im Blick

Auch wolle man einheitlich auftreten und verstärkt auch soziale Medien nutzen, um insbesondere die jungen Wähler anzusprechen. Auch die Internetseite des Kreisverbandes wird neu gestaltet, wobei es erst einmal gelte, Termine, Daten und Bilder zu aktualisieren, so Simon Wachter, der diese Aufgabe übernommen hat.

Das andere zentrale Thema waren die Vorbereitungen auf die Kommunalwahlen 2024. Die Mitglieder des Kreisverbandes waren sich einig, dass man schnell damit beginnen will, potentielle Kandidaten vor Ort anzusprechen. Ab Januar wolle man mehr Präsenz zeigen und sich zum Beispiel auf Wochenmärkten präsentieren, so der Kreisvorsitzende.

Gemeinsam mit den Bürgern entscheiden

Thomas Albicker vom Ortsbezirk Konstanz berichtete von positiven Erfahrungen mit öffentlichen Fraktionssitzungen nach dem Motto: „Komm mal vorbei und schau dir das an!“ Artur Ostermaier plädierte dann für die Einbindung der Bürger in die Entscheidungsfindung. Man wolle gemeinsam mit den Bürgern die Zukunft gestalten und dies nicht mehr allein den Gremien überlassen.

Kreisumlage erhitzt die Gemüter

Nicht zuletzt stand die Arbeit der Freien Wähler als Bürgervertreter in den Kommunen und auf Kreisebene im Mittelpunkt. Die zunächst geplante Erhöhung der Kreisumlage um vier Prozent hätte die ohnehin schon stark belasteten Kommunen an ihre finanziellen Grenzen gebracht. Diese müssten mit der Kreisumlage auch dabei helfen, die zusätzlichen, hohen Kosten der großen Bauvorhaben wie die Neustrukturierung der Krankenhauslandschaft im Kreis und den Bau des Berufsschulzentrums in Konstanz zu stemmen.

Die Kreisumlage Die Kreisumlage ist eine von den Gemeinden an den Landkreis zu zahlende Umlage zur Finanzierung der vom Kreis erbrachten öffentlichen Leistungen. Sie ist eine der wichtigsten Einnahmequellen der Landkreise. Zum Beispiel entspricht deren Erhöhung im Landkreis Konstanz um ein Prozentpunkt etwa 5 Millionen Euro. Die zunächst geplant Anhebung der Kreisumlage für das Jahr 2023 im Kreis Konstanz auf 35,6 Prozent wurde nach starkem Protest der Kommunen jüngst jedoch wieder zurück genommen. (ev)

Für die Mitglieder der Freien Wähler des Kreisverbandes Konstanz bleib der Eindruck, dass die Überlastung der Kommunen in der Politik noch nicht angekommen sei. Wie Peter Kessler aus der Kreistagsfraktion berichtete, betragen die Schulden im Kreis derzeit 55 Millionen Euro. In den nächsten drei Jahren rechnet er mit einer Erhöhung des Schuldenberges auf 200 Millionen Euro.