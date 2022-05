von Sandra Bossenmaier

Den Kinderräten der Gemeinde liegen Nachhaltigkeit und Umweltschutz besonders am Herzen. Deshalb planen sie eine Müllsammelaktion im Dorf, an der sich alle Kinder, Jugendlichen und deren Väter und Mütter beteiligen können. Die Idee zu einer Aktion dieser Art hatte Kinderrat Hannes von Glinowiecki. „Wir wollen gemeinsam aufräumen“, sagt Kinderrätin Hannah Bürkle. Sie möchte viele Kinder und Eltern aus der Gemeinde zum Mitmachen motivieren.

Bei der Aktion gehe es nicht nur um die Menge des gesammelten Mülls, wie Schulsozialarbeiter Mario Maué erklärt, sondern auch darum, etwas gemeinsam zu machen. Dabei könne wenig gesammelter Müll ein positives Ergebnis bedeuten und für eine saubere Gemeinde stehen. Und mit der Aktion der Kinderräte könne Rielasingen-Worblingen auch Vorbild für andere Kommunen sein, hofft Mario Maué.

Vor allem auf Spielplätzen ist Sauberkeit wichtig

Der Kinderrat besteht derzeit aus sechs Jungen und Mädchen aus der Gemeinde. In regelmäßigen Sitzungen brachten die jungen Politiker immer wieder zum Ausdruck, wie wichtig ihnen eine saubere Gemeinde ist, besonders auf den Spielplätzen. Deshalb möchten sie mit dieser gemeinsamen Aktion an die Öffentlichkeit treten und um tatkräftige Unterstützung bitten.

Treffpunkt und Start der Müllsammelaktion ist am Samstag, 7. Mai, um 11 Uhr am Jugendtreff Juca 60 in der Hegaustraße 60. Mitzubringen sind nach Möglichkeit Gartenhandschuhe. Alles andere wird zur Verfügung gestellt. Nach einer offiziellen Begrüßung durch die Kinderräte und einer Einführung wird man sich in Kleingruppen in Begleitung von Erwachsenen für etwa zwei Stunden auf den Weg durch den Ort machen, um diesen von Müll zu befreien. Am Ende des Einsatzes soll es leckere Pizza für alle geben.

Bei Regenwetter wird die Aktion um eine Woche auf den 14. Mai verschoben. Die Kinderräte bitten für eine bessere Planung um Anmeldung per E-Mail an braeuer@rielasingen-worblingen.de oder schulsozialarbeit.rielasingen@gmail.com