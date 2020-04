von Sandra Bossenmaier

Die Nachricht, dass die Erstkommunionfeiern in den katholischen Kirchengemeinden aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden müssen, traf besonders die diesjährigen Erstkommunionkinder und deren Familien schmerzlich. Tränen waren nach dieser Entscheidung Mitte März nicht nur bei den Kindern geflossen.

„Ich fand die Absage sehr schade“

Für Tabea Schnells großes Fest waren fast alle Vorbereitungen abgeschlossen gewesen. Eine Torte war bestellt und die liebevoll gebastelten Gastgeschenke und Tischdekorationen fertig. Auch Tabeas Kommunionkleid muss nun erst einmal hängen bleiben. „Ich fand die Absage sehr schade, weil ich mich schon so sehr auf dieses Fest gefreut hatte“, erzählt die neunjährige Drittklässlerin aus Rielasingen.

Die neunjährige Tabea Schnell aus Rielasingen wollte im Mai Erstkommunion feiern. | Bild: Sandra Bossenmaier

Am meisten hätte sie sich darauf gefreut, zum ersten Mal die gewandelte Hostie zu empfangen und im Anschluss an den Gottesdienst ein tolles Fest im Kreis ihrer Lieben zu feiern. Stolz zeigt das Mädchen seine Taufkerze, denn diese hätte sie zu ihrer Erstkommunion mit in die Kirche gebracht.

Ihre Mutter hatte das Datum der Erstkommunion auf der Kerze ergänzt, welches nun nicht mehr stimmt. Doch dies werden Mutter und Tochter nicht ändern: Das Datum soll an diesen Sonntag im Mai erinnern.

Neue Termine im Herbst?

„Wir wollen unbedingt Erstkommunion feiern“ erklärt Diakon Carmelo Vallelonga. Aktuelle Planungen in der Seelsorgeeinheit Aachtal sehen neue Termine im Herbst vor. Das erste Mahl der Kinder würde somit zu einem feierlichen Neuanfang für die Kirchengemeinde nach einer langen Zeit des Stillstandes, so der Diakon.

Nicole Tutuianu, Gemeindeassistentin der Seelsorgeeinheit Mittlerer Hegau berichtet von enttäuschten Kindern, auch hier gab es Tränen, als die Feier abgesagt wurde. Die Schwere des Augenblicks, die sich nicht ändern ließe, könne eine Chance sein auf eindrücklichere Feiern der Erstkommunion zu einem späteren Zeitpunkt. „Wir sehen uns wieder mehr als Teil der Gemeinschaft, die den anderen durch schwere Zeiten mitträgt, so wie Jesus uns das vorgelebt hat“, erklärt Tutuianu.

Die Feier der Erstkommunion könne eine Chance für Familien sein, einen positiven Zugang zum Glauben zu gewinnen. Dabei könne man erfahren, dass der in der Gemeinschaft mit anderen bei der Kommunion empfangene Leib Christi einen persönlich stärken würde.

Trotz der schwierigen Situation seien neue und wunderbare Dinge gewachsen, so zum Beispiel Osterpost, mit der die Erstkommunionkinder viele alte Menschen in der Gemeinde überrascht hatten. Über 500 Briefe mit Bildern und berührenden Worten der Kinder wurden verschickt und viele davon beantwortet.

„Einmalig und außergewöhnlich“

„Ganz schnell wurde klar: die Erstkommunion 2020 wird besonders, einmalig und außergewöhnlich“, sagt Simone Meisel, Gemeindereferentin in der Kirchengemeinde Hohenstoffeln-Hilzingen. Sie berichtet von Familien, die sich für diesen Tag ein großes Fest mit allen Verwandten, der Musikkapelle und einem feierlichen Gottesdienst wünschen.

„Ich würde dieses Corona am liebsten wegwünschen, es soll einfach wieder verschwinden“, hatte ihr ein Kommunionkind geschrieben und damit vermutlich vielen aus dem Herzen gesprochen. „Es war, als stellte dir einer kurz vor dem Ziel ein Bein“, vergleicht sie die Situation Mitte März, als bekannt wurde, dass es erst einmal keine Erstkommunion geben wird. Abhängig von den Corona-Verordnungen werden in der Kirchengemeinde Hohenstoffeln-Hilzingen neue Termine im Juli ins Auge gefasst.

„Verbindung mit Jesus ist immer möglich“

„Es wäre für die ganzen Gemeinden ein Fest gewesen“, ist auch Pfarrer Jörg Waldvogel aus Gottmadingen enttäuscht darüber, dass nicht wie geplant gefeiert werden kann. Viel hatte der neue Pfarrer davon gehört, wie die Musikvereine die Kinder mit der Prozession in die Kirche geleiten. Er hat die Hoffnung, dass bald wieder das kirchliche Leben mit all seiner Fülle an Ritualen aufgenommen werden kann. „Denn der Glaube lebt von der Begegnung und dem Miteinander“, so der Pfarrer.

In der Seelsorgeeinheit Gottmadingen möchte man gemeinsam mit den Eltern eine gute Lösung für die Feiern finden, erklärt Gemeindereferentin Petra Kirchhoff. Auch wenn man die Heilige Woche nicht wie sonst hätte feiern können, hätte man versucht, den Familien Impulse zu geben: „Denn auch wenn wir auf die Gemeinschaft im Gottesdienst verzichten müssen, die Verbindung mit Jesus ist immer möglich“.