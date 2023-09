Anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Bücherstube ist eine Überraschung für Kinder aus dem Hut gezaubert worden. Eingeladen waren die Fußball Freestyler Aguska Mnich und Patrick Bäurer. Sie zählen zu den besten der Welt und boten auf dem Hittisheimer Hof eine unvergessliche Fußballshow, informiert Tankred Schaer in einer Pressemitteilung. Aguska Mnich ist demnach professionelle Freestyle-Fußballerin, vierfache Weltmeisterin, zweifache Europameisterin und Inhaberin eines Guinness-Weltrekords. 2020 stellte Patrick Bäurer seinen ersten Guinness-Weltrekord auf: 118 Cross-over in einer Minute.

Freestyler haben perfekte Ballbeherrschung trainiert und können das Publikum immer wieder in Staunen versetzen. Mit bewundernswerter Leichtigkeit haben Mnich und Bäurer ihre Tricks unter freiem Himmel vorgeführt. Die Kinder saßen direkt in der vorderen Reihe auf Kissen und konnten alles genau beobachten. Auch den Erwachsenen stand das Staunen im Gesicht, es habe viel spontanen Beifall gegeben. In der Pause seien beide Artisten von Kindern belagert worden, gaben Autogramme und signierten ihre Bücher. Das Buch ist beim Topp Verlag erschienen: „Freestyle Football mit Aguska & Patrick, über 50 coole Tricks, Combos & Challenges“ (18 Euro).

Dann ein weiterer Höhepunkt: Ein bis zwei Kindern gleichzeitig wurden kleine Tricks beigebracht. Da sah man erst, wie viel Übung notwendig ist. Die Kleinen stellten immer wieder neue Fragen, die Patrick und Aguska beantworteten. Eltern hatten die Idee, einen Workshop mit Aguska und Patrick zu organisieren. Wer sich dafür interessiert, kann sich in der Bücherstube auf einer Liste eintragen. Nach Ende der Veranstaltung haben die Kinder noch lange mit den Freestylern geübt.

Terminvorschau: Die nächste Veranstaltung findet laut Tankred Schaer am 21. September um 19.30 statt. Eingeladen ist der Bestseller-Autor Mathias Politycki. Er liest aus seinem Buch „Alles wird gut“.