Die baden-württembergischen Fußballverbände haben am Dienstag signalisiert, dass alle Amateurklassen die laufende Saison wegen der Corona-Krise beenden sollen. Als Alternative steht noch eine Fortführung im September im Raum. Der Südbadische Fußballverband will im Juni endgültig entscheiden. Der Oberligist 1. FC Rielasingen-Arlen befindet sich in einer schwierigen Lage, da vor allem die Zuschauer-Einnahmen aus dem Spielbetrieb fehlen. Zudem hofft der Verein noch auf ein Weiterkommen im Südbadischen Vereinspokal. Wie der fortgeführt, ist laut Mitteilung der Verbände noch unklar. Der 1. FC Rielasingen-Arlen muss laut Plan im Halbfinale beim Landesligisten VfR Stockach antreten. Der Sieger des Südbadischen Pokals wäre für die Teilnahme an der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals qualifiziert.

Spieler und Trainer des 1. FC Rielasingen-Arlen haben nun eine ungewöhnliche Aktion ausgeführt. Auf einem Video jonglieren die Oberliga-Akteure mit allen Finessen den Ball, um ihn von Sponsor zu Sponsor weiter zu kicken.

Mit dieser fußballerischen Einlage will sich die Mannschaft bei den Unterstützern bedanken und darauf hoffen, dass sie weiterhin bei der Stange bleiben. Auch vor dem SÜDKURIER halten die Kicker den Ball im Spiel. Das Medienhaus zahlt kein Geld, berichtet aber umfassend um das sportliche und gesellschaftliche Geschehen rund um den 1. FC Rielasingen-Arlen.

Team war mit Spaß bei der Sache

„Um diese schwierige Zeit etwas zu überbrücken, haben wir uns entschieden, ein kleines Video zu drehen. Ein kleines Dankeschön, aber auch als große Wertschätzung, in diesen schwierigen Zeiten Euch an der Seite zu haben“, schreiben die Akteure. „Das ganze Team war etwa zwei Wochen involviert, es hat unglaublich viel Spaß gemacht, Euch zu besuchen und persönlich kennenzulernen“, betont das Team, verbunden mit der Hoffnung auf ein baldiges gesundes Wiedersehen auf dem Sportgelände Talwiese.