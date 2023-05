Das bereitete den Mitgliedern des Finanz- und Sozialausschusses des Gemeinderats Rielasingen-Worblingen Sorgen: Der Trend rückläufiger Schülerzahlen in der Jugendmusikschule Westlicher Hegau (Jumu Hegau) setzt sich fort. Die Corona-Einschränkungen der vergangenen Jahre, Nachmittagsunterricht und die allgemeine Teuerung machen den Besuch einer Jugendmusikschule immer weniger attraktiv.

Obwohl der Beitritt der Gemeinde Büsingen 15 neue Schüler brachte, sank die Gesamtschülerzahl der Musikschule zu Beginn des Schuljahrs 2023 um 35 Schüler im Vergleich zum Vorjahresschuljahr von 993 Kindern und Jugendliche auf 958.

Wie geht es nun weiter?

Rielasingen-Worblingen ist dabei mit einem Rückgang um lediglich zwei Schüler eine der am wenigsten betroffenen Trägergemeinden der Jumu Hegau. In Hilzingen besuchen im laufenden Schuljahr 16 Kinder weniger den Musikschulunterricht, in Gottmadingen 28.

„Der Ganztagsbetrieb an Grundschulen wird noch einmal einen gravierenden Einschnitt geben“, befürchtet Bürgermeister Ralf Baumert von Rielasingen-Worblingen. | Bild: Matthias Güntert

Diese Entwicklung werde wohl weitergehen, wenn ab 2026 der Ganztagsbetrieb auch an Grundschulen eingeführt werde, befürchtet der Rielasinger Bürgermeister Ralf Baumert. „Das wird noch einmal einen gravierenden Einschnitt geben“, prophezeite er in der jüngsten Ausschusssitzung. Er setzt auf eine weitere Kooperation der Schulen mit der Jumu Hegau und verwies auf die Bläserklasse an der Rielasinger Scheffelschule, die von Lehrkräften beider Einrichtungen unterrichtet wird. „Es vereinfacht den Aufwand für Schüler und Eltern, wenn der Lehrer zu zu den Schülern kommt, statt dass sie zu ihm gebracht werden müssen.“

Es braucht die Musikschule

Die Leiterin der Rechnungsamtes der Gemeinde, Verena Manuth, stellte den Haushaltsplan 2023 vor. Nach dessen Zahlen steigen die Zuweisungen der Trägergemeinden um 2,5 Prozent leicht an. Für die Aachtalgemeinde bedeutet dies, dass sie jeder Schüler jährlich 515,17 Euro kostet.

Gemeinderat Hermann Wieland (Freie Wähler) wies auf eine große Differenz zu der Summe hin, den andere Vereine für ihre Jugendarbeit erhalten. Ohne die Musikschule ginge es aber nicht, hielt der Rathauschef dagegen. Die Musikvereine betrieben ja keine Nachwuchs-Ausbildung. „Wenn wir die Musikschule nicht unterstützen, wird es in den nächsten Jahren kritisch für unsere Musikvereine.“