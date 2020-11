von Ingeborg Meier

Zwar gibt es immer noch keinen Ratsbeschluss für einen Neubau des Feuerwehrhauses. Das Gremium hat nun aber nach ausführlicher Diskussion der vom Bauamt der Gemeinde Rielasingen-Worblingen in Kooperation mit der Freiwilligen Feuerwehr erstellten Entwurfsplanung zugestimmt und die Verwaltung beauftragt, den Bauantrag beim Landratsamt einzureichen. Der Bauantrag ist die Voraussetzung für einen Zuschussantrag, wie Bürgermeister Ralf Baumert erneut während der Beratung erläuterte. Und derzeit seien nach Meinung der Verantwortlichen die Chancen auf eine Förderbewilligung gut, so das Gemeindeoberhaupt. 600.000 Euro könne die Gemeinde erwarten.

Darum ist das Gebäude nicht mehr zeitgemäß Das Feuerwehrhaus in Rielasingen-Worblingen ist aus mehreren Gründen nicht mehr bedarfsgerecht: Es gibt zu wenig Stellplätze für die Wehrfahrzeuge und zu wenig Parkplätze, wenn die Aktiven zum Einsatz gerufen werden. Die Werkstätten und Lager sind zu klein. Die Sanitärräume und Umkleiden erlauben keine Geschlechter- und Schwarzweißtrennung. Letzteres bedeutet: Verschmutzte Einsatzkleidung wird in einem sogenannten schwarzen Bereich abgelegt, die zivile Kleidung liegt in einem weißen. Ein Anbau an das bestehende Gebäude ist wegen der Grundstücksgröße nicht möglich.

Gleichzeitig wurde in dieser Sitzung die notwendige Bebauungsplanänderung für das ehemalige Hupac-Gelände weiter auf den Weg gebracht. Dieses Areal ist als Standort vorgesehen. Hier soll auch die Atemschutzstrecke des Kreises gebaut werden.

Eine Reihe von Gemeinderäten hinterfragte diese Vorgehensweise sehr skeptisch. Im Gremium besteht zwar seit Längeren kaum ein Zweifel daran, dass ein Neubau irgendwann unumgänglich sein wird. Schließlich bestätigten mittlerweile drei Kreisbrandmeister und die Gemeindeunfallversicherung die auch im Feuerwehrbedarfsplan festgehaltenen Mängel des jetzigen FFW-Hauses. Nur wann bauen, das war und ist auch derzeit für die Kommunalpolitiker die große Frage. Die wegen der Covid-Pandemie unsichere und schlechtere finanzielle Lage haben die Räte nochmal ein Stück weiter vorsichtig werden lassen.

Förderbewilligung zieht baldigen Baubeginn nach sich

6,3 Millionen Euro stehen nach der Grobschätzung des Ortsbaumeisters Martin Doerries als Kosten im Raum. Ob man sich diese Investition leisten kann, ist für viele im Ortsparlament augenblicklich überhaupt nicht absehbar. So gab es eine Menge kritischer Nachfragen. Denn mancher Kommunalpolitiker sähe sich unter Druck, falls das Vorhaben tatsächlich schon im kommenden Jahr eine Förderbewilligung erhalten würde. In diesem Fall müsste innerhalb von zehn Monaten mit dem Bau begonnen werden.

„Wenn wir einen positiven Zuschussbescheid erhalten würden und dann ‚Nein‘ sagen, weil wir uns die Maßnahme nicht leisten können, würde sich das wohl negativ auswirken, wenn wir zu einem späteren Zeitpunkt erneut um eine Förderung einkommen würden“, brachte Herrmann Wieland die mehrfach im Gremium geäußerten Bedenken auf den Punkt.

Trotz aller Bedenken große Mehrheit für Bauantrag

Holger Reutemann wollte im Protokoll bezüglich der Einreichung des Bauantrags den Begriff „unverbindlich“ festgehalten wissen: „Nicht dass es schlussendlich heißt, jetzt sei die Planung schon so weit gediehen und man habe auch schon Kosten gehabt“, sah er einen eventuellen Zugzwang. 110.000 Euro waren im Haushalt 2020 für die Planung eingestellt. Jana Akyildiz wollte einen auf derartige Funktionsgebäude spezialisierten Planer vor der Einreichung des Bauantrags hinzugezogen wissen.

Nach den vorgetragenen Einwänden fiel der Beschluss schlussendlich überraschend mit großer Mehrheit. Es gab lediglich eine Gegenstimme und zwei Stimmenthaltungen.