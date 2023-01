Unbekannte haben am Mittwochabend, gegen 21 Uhr, einen Kleidercontainer in der Doktor-Fritz-Guth-Straße angezündet. Wie die Polizei mitteilt, sei das Feuer so stark gewesen, dass der in Brand gesetzte Container nahezu vollständig ausgebrannt sei. Ein danebenstehender zweiter Kleidercontainer wurde durch die starke Hitze ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr Rielasingen-Worblingen, die mit zehn Mann ausgerückt war, löschte den brennenden Container. Die Höhe des entstandenen Schadens dürfte im Bereich von rund 2.000 Euro liegen, teilt die Polizei weiter mit. Sachdienliche Hinweise auf die Täter erbittet das Polizeirevier Singen unter der Telefonnummer (0 77 31) 88 80.