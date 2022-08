von Sandra Bossenmaier

Was mag in einem Gemeindearchiv wohl alles so schlummern? Ottokar Graf, erster Vorsitzender des Heimat- und Museumsvereines, wählte einen beeindruckenden Nachlass aus dem Archiv aus, um diesen im Dorfmuseum auszustellen und Besuchern einen Einblick in die vergangenen Jahrhunderte zu ermöglichen.

Archivarbeit soll Leben in der Gemeinde für Nachwelt aufzeigen

„In einem Gemeindearchiv werden alle Akten sowie visuelle und schriftliche Hinterlassenschaften der Verwaltung dauerhaft aufbewahrt“, erklärt Ottokar Graf bei einem Rundgang durch die Sonderausstellung. Dies sei ein wichtiger kommunaler Beitrag, um eine authentische und rechtssichernde Überlieferung zu gewährleisten.

„Es grenzt an ein Wunder, dass trotz der zahlreichen Kriegszüge noch so vieles erhalten ist und die drei kleinen Bauerndörfer ihre schriftlichen Hinterlassenschaften so sicher in unsere Zeit hinüberretten konnten“, stellt Ottokar Graf die Wichtigkeit dieser Ausstellung hervor. Das Ziel einer Archivarbeit sei das Leben in der Gemeinde für die Nachwelt zu dokumentieren.

Graf bezeichnet ein Gemeindearchiv als kollektives Gedächtnis der Gemeinde, in dem Informationen und Kulturgut gesammelt, erhalten, aufbewahrt, erforscht und zuletzt auch für Verwaltungsakte immer wieder aufgerufen werde. Ein solches Archiv diene unter anderem der historischen Wahrheitsfindung und als Wissensspeicher und Korrekturinstanz gegen Geschichtsklitterung.

Die Öffnungszeiten Die Sonderausstellung „Das Wurzelwerk der Dorfgeschichte und Gedächtnis der Verwaltung mit Schätzen aus dem Gemeindearchiv von Rielasingen, Worblingen und Arlen“ im Dorfmuseum in der Höristraße 40 in Worblingen hat jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Auch wenn das Gemeindearchiv aus Rielasingen, Worblingen und Arlen nicht zu den großen und bedeutenden Sammlungen dieser Art im Land gehört, bietet es doch so manch Wertvolles und Spannendes aus der Vergangenheit der ehemals drei Orte.

Vielfältige Dokumentationen beginnen schon im 16. Jahrhundert

Als älteste Exponate sind Urkunden über die Fischereirechte an der Aach aus dem 16. Jahrhundert ausgestellt. Besondere Schätze sind die inhaltsreichen Urkundenbestände und verschiedene Akten zu Bau- und Bürgerrechtswesen. Auch zahlreiche Ortsbereisungsprotokolle und Akten über Kirchen-, Schul- und Vereinswesen zeugen von einem sprudelnden Gemeindeleben aus den letzten Jahrhunderten, wie der Vereinsvorsitzende ausführt. Für die Familiengeschichtsforschung sind die zahlreichen Nachlassakten oder Güter- und Steuerverzeichnisse sowie die Bürgerbücher aus dem 17. und 18. Jahrhundert von Interesse.