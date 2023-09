Dass Socken auch ein sehr kreatives, persönliches, freudebringendes Geschenk sein können, das darüber hinaus einen karitativen Zweck verfolgen kann, beweist Monika Frank-Romer. Sie strickt ebensolche – wenn auch im Mini-Format.

Doch zuerst zu ihrer Geschichte: Vor zehn Jahren erhielt die Rielasingerin die Diagnose einer seltenen Muskelerkrankung. Seither kann sie zunehmend schlechter laufen und ist auf Hilfsmittel angewiesen. Diese seltene Erkrankung mit Muskelschwund war auch ursächlich dafür, dass sie sich innerhalb eines Jahres erst den linken und dann den rechten Fuß brach und seither umständehalber viel Zeit im Sitzen verbringen muss. Doch sich selbst zu bedauern und den Kopf hängen zu lassen, sei nicht ihre Art, und so beschloss sie, ihre Zeit trotzdem sinnvoll zu nutzen.

Stricken war die naheliegende Lösung, da die Krankheit auch vor den Händen nicht Halt macht, und stricken somit als Therapiemaßnahme in der warmen Jahreszeit genau das Richtige ist. Dabei kam sie auf die Idee, für karitative Zwecke kleine Socken zu stricken, die sich ideal als Behältnisse für Geldgeschenke eignen und darüber hinaus perfekt in Glückwunschkarten passen. Den Erlös von 4 Euro pro Socke will sie als Spende der Kinder-Krebs-Nachsorgeklinik Tannheim zugutekommen lassen.

Im Bekannten- und Freudenkreis kam diese Initiative sofort so gut an, dass ihre Spendendose schon beinah gefüllt ist. Ein Termin zur Spendenübergabe steht aber noch aus. Derzeit lässt es ihre Erkrankung noch zu, dass Monika Frank-Romer diese Mini-Socken stricken kann. Sogar Auftragsarbeiten hat sie schon erledigt. Zum einen für ein Hochzeitspaar, das Socken in Schwarz und Weiß wollte, und zum anderen für den Rielasinger Narrenverein Rattlinger, der mehrere in den Hansele-Farben Blau-Gelb-Rot bekam. Diese Aktion möchte sie, solange es ihr gesundheitlich möglich ist, weiterführen. Sie ist weiterhin für Menschen dankbar, die ihre Idee mit der Sockenkarte unterstützen, sagt Frank-Romer.