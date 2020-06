In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen laut Polizei bislang unbekannte Täter gegen 3 Uhr in der Bahnhofstraße in ein Firmengebäude ein, indem ein Fenster eingeworfen wurde. Danach wurden mehrere hochwertige Handys aus den Büroräumen entwendet. Wer in der fraglichen Nacht in der Bahnhofstraße verdächtige Personen oder Wahrnehmungen gemacht hat, bitte beim Polizeirevier Singen, (07731) 888-0 melden.

