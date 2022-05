von Ingeborg Meier

Die gute Laune war den zwanzig Mitgliedern des Handel- und Gewerbeverein (HGV) Rielasingen-Worblingen auf der Hauptversammlung von den Gesichtern abzulesen: Corona ist augenblicklich nicht mehr das Hauptthema für den Mittelstand der Aachtalgemeinde. Die HGV-Mitgliedsfirmen wollen nach zwei Jahren Zwangspause jetzt wieder eine Gewerbeschau auf die Beine stellen.

Rat prinzipiell dafür: Vor kurzem befasste sich auch der jetzige Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung mit diesem Thema. Prinzipiell hätte das Gremium nichts gegen eine Namensänderung einzuwenden. Aachtal – das wäre eingängig und charmant. Und mit zweimal „A“ als Anfangsbuchstaben stünde man in jeder Suchmaschine und auch im Telefonbuch ganz vorne.



Hohe Kosten für Firmen: Eine Bürgerbeteiligung sollte es aber erst geben, wenn der Rat den Handel- und Gewerbeverein dazu angehört hat. Für den örtlichen Mittelstand würde eine Umbenennung nämlich hohe Kosten und einen großen Aufwand bedeuten – von einer Änderung der Handelsregistereinträge bis hin zu neuem Briefpapier. „Tut uns das nicht an“, lautete dann auch die Mehrheitsmeinung der HGV-Mitglieder auf der Hauptversammlung.



Tourismus-Marke Aachtal: Damit ist das Thema Namensänderung wieder vom Tisch: Rielasingen-Worblingen bleibt Rielasingen-Worblingen. Im Bereich des Tourismus-Marketings soll nun aber der Begriff Aachtal zu einer Marke gemacht werden. Über die Umsetzung wird im Rathaus nachgedacht.

Die gemeinsame Präsentationsplattform wird 2022 eintägig sein – und verbunden mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Als Termin steht der 26. Juni fest. Das genaue Programm wird gerade erarbeitet. Klar ist nach der Diskussion auf der Versammlung aber bereits, dass dem Publikum neben dem Einblick in die örtlichen Betriebe eine Reihe informativer und unterhaltsamer Attraktionen und Aktionen geboten werden. Worauf der HGV großen Wert legt, ist die gute Einbindung der Geschäfte in der Ortsmitte in die Veranstaltung.

Weihnachtsmarkt am 8. Dezember

Auch für die vor der Pandemie alljährlich gemeinsam mit der Ten-Brink-Schule organisierte Lehrstellenbörse gibt es bereits wieder erste Ideen, außerdem den Weihnachtsmarkt, der ebenfalls zwei Jahre lang schmerzlich vermisst wurde. Durchgeführt werden soll er dann zum ersten Mal am neuen Standort an den Talwiesenhallen und in der Fritz Guth-Straße, zum ersten Mal auch gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung und dem Standortmarketing-Verein Proriwo als Co-Organisatoren.

Auch hier steht der Termin fest. Es soll der 8. Dezember sein – wie gewohnt ein Donnerstag. „Die Durchführung an diesem Wochentag war immer ein Alleinstellungsmerkmal für unsere Veranstaltung. Darauf wollen nicht verzichten“, argumentierte der HGV-Chef Michael Pätzholz.

Einstimmig wiedergewählt

Er genießt das volle Vertrauen der Mitglieder und wurde einstimmig für eine weitere Amtsperiode zum Vorsitzenden gewählt. Er freue sich, dass nun wieder einmal Perspektiven aufgezeigt werden könnten, begrüßte Bürgermeister Ralf Baumert die Vorhaben.

Er habe den Eindruck, dass die Stimmung trotz der prognostizierten Materialengpässe und Lieferschwierigkeiten für Handel und Gewerbe positiv sei. „Es läuft wieder an. Das muss auch sein! „ Der Rathaus-Chef betonte das gute Miteinander von HGV, Proriwo und Gemeindeverwaltung. Zum den Stellenwert des HGV merkte er an: „Wir sind froh, dass wir euch haben.

Michael Pätzholz ging auf die Bedeutung des HGV als Netzwerk ein. „Das zeichnet uns aus“, so der Vorsitzende. Er appellierte, jetzt insbesondere die Mitgliedsbetriebe zu unterstützen, die wirtschaftlich unter die Pandemie besonders gelitten hätten. „Helft einander!“, lautete Pätzholz´ Schlusswort.