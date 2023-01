von Sandra Bossenmaier

Die Kulissenschieber bewiesen bei ihrem Auftritt mit dem Schauspiel „Frau Müller muss Weg“ von Lutz Hübner und Sarah Nemitz in diesem Jahr ihr Schauspieltalent. Sie schlüpften in die Rollen besorgter Eltern und einer engagierten Lehrerin. Die Akteure der Wanderbühne, darauf beruht übrigens auch der Name der Laienschauspielgruppe, traten im 25. Jahr ihres Bestehens im ausverkauften Kulturpunkt Arlen auf und bescherten dem Publikum einen unterhaltsamen Abend.

Herausforderungen für Lehrkräfte

Im Schauspiel wird von allen Eltern erwartet, dass ihre Kinder auf das Gymnasium kommen. Dabei wird aufgezeigt, welchen Herausforderungen sich Lehrkräfte bei den Grundschulempfehlungen stellen müssen. Im Mittelpunkt des amüsanten Theaterabends standen sogenannte Helikoptereltern. Und so manche Eltern von schulpflichtigen Kindern mochten sich an die ein oder andere Situation eines anstrengenden Elternabends erinnert fühlen.

Rielasingen-Worblingen Jetzt wird es eine wirkliche Wahl! Peter Brütsch will Bürgermeister werden Das könnte Sie auch interessieren

Michael Bingeser saß zum ersten Mal bei einer Vorführung der Kulissenschieber in der ersten Reihe. Bisher war er immer selbst auf der Bühne oder im Hintergrund aktiv. Dieses Mal trat er als Regisseur auf und erlebte das Spiel sozusagen von der anderen Seite. „Es war eine anstrengende Aufgabe“, erklärte Bingeser in der Pause. Auch weil er zum ersten Mal die Verantwortung für das gesamte Stück innehatte. Aber: „Ich bin sehr zufrieden mit den Leistungen der Schauspieler“, urteilte der Regisseur.

25 Jahre Theater Im Jahr 1998, also vor 25 Jahren, wurde die Laienschauspielgruppe gegründet. Bevor die Kulissenschieber sich als Verein formierten, waren sie eine Theatergruppe der Volkshochschule Radolfzell. Das erste Stück, welches unter der Regie von Felicitas Andresen zur Aufführung kam, war „Heiraten ist immer ein Risiko“, eine Komödie von Saul O`Hara. Die Darsteller vom Stück „Frau Müller muss weg“ von Lutz Hübner und Sarah Nemitz sind: Mareen Bromma, Harald Famulla, Hanni Fischer, Karen Gerner, Julian Pecha, Martin Ritzi, Sabine Torres-Prado; Regie/Organisation: Michael Bingeser und Michael Kowalski; Souffleusen: Marianne Grünberg und Angelika Kowalski

Abschied einer langjährigen Regisseurin

Zehn Jahre lang hatte Ursula Taaks Regie geführt. Aus gesundheitlichen Gründen war es ihr oft nicht möglich gewesen, an den Proben zu dem neuen Stück teilzunehmen und deshalb hatte sie sich dazu entschlossen, die Regie bei den Kulissenschiebern zu beenden. Diese Entscheidung ist ihr nicht leichtgefallen, wie sie selbst berichtet. „Es war für mich immer eine große Herausforderung, aber auch Freude, die Stücke und die Charaktere der Rollen mit den Schauspielern zu erarbeiten“, so Taaks.

Manches Detail wird beim Elternabend ausgeplaudert, hier von Hanni Fischer und Martin Ritzi. | Bild: Sandra Bossenmaier

Auch habe es immer Spaß bereitet, nach den passenden Bühnenoutfits zu suchen oder die Gestaltung der Bühne zu entwerfen. Sie lobte die Begeisterung und die Leidensfähigkeit der Laienschauspieler, wenn eine Szene immer wieder geprobt werden musste. „Den Mut aufzubringen, sich in eine Rolle einzulassen, welche dem eigenen Wesen kaum entspricht oder auf der Bühne nicht vorteilhaft erscheint, finde ich bemerkenswert“, so Taaks.

Frau Müller muss weg!

Zurück zum Geschehen auf der Bühne: Die Eltern der Viertklässler sind sich einig: die Lehrerin Frau Müller muss weg, sie soll die Klasse abgeben. Die Noten der Schüler hatten sich verschlechtert und die Übergangszeugnisse stand kurz bevor. Mit schlechten Noten waren die Versetzungen der Kinder auf das Gymnasium in Gefahr. Diskussionen und gegenseitige Schuldzuweisungen folgen.

Gottmadingen Holger Reutemann ist Ehrengerstensafter – nach drei Jahren übernahm er den Stab von Carola Schäpke Das könnte Sie auch interessieren

Die aufgeheizte Stimmung der Beteiligten führte zu manch verletzendem Wort. Schuld daran war letztendlich die Lehrerin, die wiederum ihrer Meinung nach alles für die Schüler tat. Der Lehrerkalender mit der Notenliste offenbarte zum Erstaunen der Eltern viel bessere Noten als erwartet und man wollte Frau Müller dann doch als Lehrerin behalten – wie ungeschickt nur, dass die Noten im Lehrerkalender nicht mehr aktuell waren und die Eltern dies zu spät bemerkten.

„Wir sind auch eine Gemeinschaft“

Neben den Proben pflegen die Kulissenschieber einen freundschaftlichen Kontakt, wie Vorsitzende Angelika Kowalski berichtet. Sie selbst kam über eine Zeitungsanzeige als Souffleuse zum Verein und wurde bereits ein Jahr später zur Vereinsvorsitzenden gewählt. In den vergangenen Jahren habe man im Verein vieles verändert und modernisiert.

Ihr sei es wichtig, den Verein zusammenzuhalten. In der Corona-Zeit habe man deshalb nach Möglichkeit die Proben in die Gärten der Mitglieder verlegt und Zusammenkünfte in Onlinekonferenzen organisiert. „Wir sind nicht nur ein Theaterverein, wir sind auch eine Gemeinschaft“, fasst Kowalski zusammen. Dieses Zusammenspiel ließ sich vom Publikum wahrnehmen und sorgte im Kulturpunkt Arlen für verdienten Applaus.