Resolutionen zum Erhalt der Lebensgrundlagen gibt es zuhauf, der im Hegau außergewöhnlich rege Ortsverband der Grünen in Rielasingen-Worblingen will derartige Deklarationen jetzt aber verstärkt mit Leben füllen. Grundlage dafür ist das Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“, dem die Gemeinde mit der Verabschiedung einer entsprechenden Deklaration seit 2009 angehört.

Zu den Kernpunkten eines Antrags an die Verwaltung gehört die Prüfung einer Teilnahme am Kooperationsprojekt „StadtGrün naturnah“, über das die Gemeinde Unterstützungen durch das Bundesprogramm „Biologische Vielfalt“ abrufen könnte. So gibt es praxisorientierte Handreichungen für die Einhaltung ökologischer Standards bei der Bewirtschaftung öffentlicher Grünflächen, die anhand einiger Pilotgemeinden entwickelt werden. Hinter dem Kooperationsprojekt steht unter anderem die DeutscheUmwelthilfe (DUH).

Es geht um den Wissenstransfer

Der Vorteil der Teilnahme an dem Projekt liegt im strukturellen Vorgehen zum Erhalt der biologischen Vielfalt. Am Anfang steht eine systematische Erfassung des Ist-Zustandes – beispielsweise wenn es um Praktiken bei der Baum- und Strauchpflege oder Arbeiten in Uferbereichen geht. Vieles ist dabei eine Sache des Wissens: Wer weiß, was der Biodiversität schadet, geht anders mit der Umwelt um. Ziel des Projekts ist dabei eine möglichst breite Streuung des Wissens, die Bürger sollen an der Umweltbildung teilhaben können.

Begründet wird der Antrag von den Initiatoren Jana Akyildiz, Saskia Frank, Dagmar Eisenhart und Steffen de Sombre damit, dass „niemand um die Herausforderungen und Probleme des Naturschutzes auf kommunaler Ebene besser weiß als die Kommunen selbst“. Die Gemeinde könne dabei von der regionalen Vorbildfunktion profitieren, zumal die Ziele des Bündnisses über die rechtlich geforderten Standards hinausgehen. Beim ersten Schritt zur Teilnahme an der Kooperation stellen die Kosten wohl kein nennenswertes Problem dar. Der jährliche Beitrag für den Vereinsbeitritt beläuft sich auf 165 Euro.