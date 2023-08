Der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen Rielasingen-Worblingen hat sich über die neue Strecke des Bürgerbusses informiert. Unter der fachkundigen Führung des Vorstandssprechers Karl Geigges vom Verein Bürgerbus 3Rosen, der den Bus bei dieser Sonderfahrt persönlich lenkte, wurden alle Haltestellen angefahren.

Geigges informierte die Gäste laut Mitteilung von Gemeinderätin Jana Akyildiz ausführlich darüber, wie es zu der Streckenführung gekommen war: Die Ringlinie verbindet Rielasingen, Worblingen, Arlen und den südlichen Teil von Singen miteinander, sodass die Bewohnerinnen und Bewohner bequem und ohne Umsteigen im Stundentakt ganztags von Montag bis Freitag alle drei Ortsteile sowie den Berliner Platz in Singen erreichen können.

Mit der Einführung der Ringlinie wurden einige bisher schwach frequentierte Haltestellen aufgelöst, während gleichzeitig neue attraktive Haltestellen eingerichtet wurden. Besonders erwähnenswert sei es, dass der Bürgerbus nun einige Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs anfahre, heißt es in der Mitteilung weiter. Dadurch hätten die Fahrgäste die Möglichkeit, zwischen dem Bürgerbus und dem regulären ÖPNV zu wechseln. Karl Geigges verwies auf das gelbe Schild mit dem Bürgerbus-Logo an den betreffenden Haltestellen. Darüber hinaus bietet die Haltestelle am Berliner Platz in Singen eine Anbindung an den Singener Stadtbus. Auch die Haltestelle am Edeka-Markt in Rielasingen wird jetzt zweimal stündlich bedient. In der Sommersaison ist der Zugang zum Naturbad durch eine nähergelegene Haltestelle verbessert worden.

Der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen Rielasingen-Worblingen bedankte sich bei den ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrern, die maßgeblich zum Erfolg der neuen Ringlinie beitragen. Ohne ihren engagierten Einsatz und ihre wertvolle Unterstützung wäre dieses Projekt nicht möglich. Ebenso bedankte sich der OV bei der Kommune, die für die Kosten aufkommt, und ermutigte alle Bürger, das für sie kostenlose Angebot zu nutzen.