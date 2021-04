von Sandra Bossenmaier

Der Ortsverband der Grünen organisierte einen Dialog zum Thema „Viel Luft nach oben! Erneuerbare Energien in Baden-Württemberg“. An dem im Sondierungspapier der neu aufgelegten grün-schwarzen Koalition formulierten Ziel, Baden-Württemberg zum Klimaschutzland zu machen, möchte der Ortsverband mitwirken. Damit wollen die Grünen den Versuch starten, beim Neustart der neuen Landesregierung mitzudenken.

Grünen-Gemeinderätin Dagmar Eisenhart moderiert die Onlineveranstaltung, in der über den Ausbau erneuerbarer Energien in Baden-Württemberg gesprochen wird.

Die Themen des Abends wolle man nämlich in Stuttgart kundtun, wie Grünen-Gemeinderätin Dagmar Eisenhart erklärte. Denn im Rahmen des Wahlkampfes hätten die Mitglieder des Ortsverbandes den Eindruck gewonnen, dass die Menschen vor Ort vom Thema Klimawandel berührt sind, besonders bei jungen Menschen seien Ängste spürbar geworden.

Fast 30 Teilnehmer nahmen an der Onlineveranstaltung teil, an der man sich nach zwei Kurzvorträgen mit Bene Müller, Vorstandsmitglied von solarcompex und Jörg Dürr-Pucher, Vorsitzender der Plattform erneuerbarer Energien, sowie Mario Hüttenhofer, Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft für Wirtschaft Finanzen und Soziales, austauschen konnte.

Grüne fordern mehr Tempo

Auch wenn manche Themen für den Laien kompliziert zu verstehen waren, wurde eines deutlich: In Baden-Württemberg muss noch viel passieren, wenn es um den Ausbau erneuerbaren Energien geht. Im Kreis Konstanz werden laut Eisenhart lediglich 13 Prozent erneuerbaren Energien genutzt und Baden-Württemberg schneide im Vergleich mit den anderen Bundesländern schlecht ab. In diesem Spannungsfeld führte die Gruppe einen Dialog darüber, wie der Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigt werden könnte. Ein zentrales Problem dabei sind laut Bene Müller bürokratische und langwierige Genehmigungsverfahren. Wind, Sonne, sowie entsprechende Technik und finanzielle Möglichkeiten gebe es in Baden-Württemberg nämlich genug.