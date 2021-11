von Stephan Freißmann und Sandra Bossenmaier

Ein großer Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei läuft am Mittwochabend in der Hauptstraße in Rielasingen. Entsprechende Informationen hat das Führungs- und Lagezentrum (FLZ) am Polizeipräsidium Konstanz bestätigt. Demnach sei es zu einer Verpuffung in einem Gebäude gekommen. Recherchen vor Ort ergaben, dass eine Person schwer verletzt wurde. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Nähere Hintergründe sind am Abend allerdings noch unklar. Die Ecke von Hauptstraße und Gartenstraße ist für den Einsatz gesperrt. Laut dem FLZ sind neben der Polizei die Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz.