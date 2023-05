Rielasingen-Worblingen vor 26 Minuten

Grabpflege vom Profi kommt an Grenzen: Interesse an gepflegten Grabstätten ist riesig

In Arlen erst jüngst angelegt, in Rielasingen und Worblingen schon fast komplett belegt: Gärtnergepflegte Grabfelder sind so gefragt, dass das Grabfeld vergrößert werden soll. Doch das geht nur bedingt.