von Sandra Bossenmaier

Es stehe nun fest, Gott müsse ein Musiker sein und Ulrike Brachat sei es gelungen, etwas von Gottes Melodien in die Kirche zu bringen. Mit diesen Worten dankte Diakon Carmelo Vallelonga der Ehrenmusikdirektorin Ulrike Brachat nach der Aufführung des Musicals „Ich bin bei Euch!“.

Musical statt Dank-Gottesdienst

Der Diakon hatte die Idee, am Ende der wegen der Pandemie auf den Sommer verschobenen Erstkommunionfeiern in der Seelsorgeeinheit Aachtal ein Musical aufzuführen anstelle des üblichen Dank-Gottesdienstes. Die Musikpädagogin Ulrike Brachat setzte diese Idee in die Tat um. Mit Kommunionkindern aus Worblingen und Schülern aus ihrer Gesangsklasse studierte sie ein anspruchsvolles Musical ein und führte es in der Kirche St. Stephan in Arlen auf. Das beeindruckte Publikum bestand aus Familien und Freunden der Kinder und interessierten Gemeindemitgliedern.

Engen Auseinandersetzung im Engener Stadtpark: Das Opfer trug schwere Stichverletzungen im Rückenbereich davon Das könnte Sie auch interessieren

Im Musical ging es um die Auferstehungsgeschichte und um Inhalte, die den Kindern in der Vorbereitungszeit zur Erstkommunion nahegebracht wurden. Erzählt wird die Geschichte von Jesu Tod und seiner Auferstehung. Ergreifend singen die Kinder voller Trauer und stellen in ihren Liedtexten die Frage, wie es ohne Jesu weitergehen könne. Die Trauer und Verzweiflung über dessen Tod ist groß.

Johannes tröstet Mutter Maria

In der nächsten Szene tröstet Jesu Lieblingsjünger Johannes die Mutter Maria. Und dann ist plötzlich der Tote aus dem versiegelten Grab verschwunden – keiner kann verstehen, was geschehen ist. Maria Magdalena, eindrucksvoll von Ardonisa Masurica dargestellt, singt: „Ließ Gott vielleicht ein Wunder geschehen?“. Sie wird von einem Engel getröstet, der ihr sagt, sie solle keine Angst haben. Denn Jesus lebe.

Unter Leitung von Ulrike Brachat führen Kommunionkinder und Gesangsschüler ein Musical auf. | Bild: Sandra Bossenmaier

Am Ende des etwa einstündigen Stückes besangen die Kinder die bedingungslose Liebe und die Freude über das Leben. Kaum war der letzte Ton verklungen, zeigten sich die Kirchenbesucher begeistert und applaudierten minutenlang.