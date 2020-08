In einer aktuellen Gemeindenachricht warnt das Bürgermeisteramt von Rielasingen-Worblingen vor verunreinigtem Trinkwasser in den Leitungen. „Es weist bakterielle Verunreinigungen auf“, erklärt Wassermeister Claudio Giugliani. Es handele sich zwar nur um minimale Erhöhungen, so Andrea Debatin vom Bürgermeisteramt, doch als Vorsichtsmaßnahme sei die Warnung sofort herausgegeben worden. Die Bürger sind dabei ausdrücklich aufgefordert, auch Mitbewohner und Nachbarn zu informieren.

Derzeit laufe die Ursachenforschung noch. „Wir wissen noch nicht, um welche Bakterien es sich handelt“, so Debatin gegenüber dem SÜDKURIER. Am Freitagvormittag sei eine weitere Beprobung angesetzt und in der Rathausverwaltung ist die Hoffnung groß, dann schnell Entwarnung geben zu können.

Bis dahin gelten die Ratschläge des Gesundheitsamtes: Leitungswasser sollte nur abgekocht verzehrt werden. „Lassen Sie das Wasser einmalig sprudelnd Aufkochen und dann langsam über mindestens zehn Minuten abkühlen“, rät das Gesundheitsamt und empfiehlt die Verwendung eines Wasserkochers. Auch zur Zubereitung von Nahrung, zum Zähneputzen und zum Reinigen offener Wunden sollte ausschließlich abgekochtes Leitungswasser verwendet werden. Zur Toilettenspülung, für Reinigungszwecke oder andere Nutzungen könne das Wasser ohne Einschränkungen genutzt werden.

Die Bürger würden informiert, sobald das Trinkwasser wieder einwandfrei konsumiert werden kann. Bei Fragen stehe Wassermeister Giugliani unter der Mobilfunknummer (0160)4785-884 zur Verfügung.