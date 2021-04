von Ingeborg Meier

Bewegung in der frischen Luft und der soziale Kontakt sind für die kindliche Entwicklung wichtig. In der Pandemie mit immer wieder geschlossenen Kinderbetreuungseinrichtungen und Homeschooling sind Spielplätze fast die einzigen Stätten, wo beides möglich ist.

Noch keine Entscheidung im Rat

Auch in Rielasingen-Worblingen sind die Plätze übervoll. Im Quartier Hohenkrähenstraße wird deshalb nun der ehemalige Spielplatz, der jetzt nur eine Spielwiese ist, wieder mit Spielgeräten versehen. Das signalisierte der Gemeinderat. Eine definitive Entscheidung ließ die Tagesordnung der Sitzung nicht zu.

Eine ganze Zeitlang wurde der Spielplatz Hohenkrähenstraße nicht mehr benötigt. Es gab im Quartier kaum mehr Kinder im entsprechenden Alter. Das hat sich geändert: Mittlerweile leben hier wieder siebzig Kinder unter zehn Jahren.

Kosten in Höhe von 35.000 Euro

Die Eltern hätten gerne wieder einen Spielplatz, informierte Bürgermeister Ralf Baumert den Rat. Das Problem sei, dass die Spielgeräte außerplanmäßig finanziert werden müssten, rund 35.000 Euro fielen an Kosten an. Dies lasse sich nur finanzieren, wenn die eigentlich für 2021 geplante neue Ausstattung des Spielplatzes in der Inselstraße um ein Jahr geschoben werde.

Die vorherrschende zustimmende Meinung im Rat brachte Volker Brielmann auf den Punkt. Er fände eine Reaktivierung des Hohenkrähenstraßen-Spielplatzes gut. Der Bedarf sei ja schon auf Grund der Kinderzahlen im Quartier wieder gegeben. Der Spielplatz trüge sicherlich auch zur Entlastung der anderen Spielplätze in der Gemeinde bei.

Kritik an Eltern

Ratsherr Lothar Reckziegel sprach in diesem Zusammenhang eine andere Problematik an: Auf den vollen Spielplätzen, insbesondere auf dem am Alten Sportplatz, würden von den Eltern die Corona-Vorgaben nicht eingehalten.

Die Spielplätze seien die einzigen Stellen, wo die Kinder noch mit ihren Freunden zusammenkommen könnten, so Bürgermeister Baumert. „Ich werde hundert pro keine Kontrollen anordnen.“ Man werde aber die Eltern darauf hinweisen, dass die Abstände einzuhalten seien.