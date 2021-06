von Sandra Bossenmaier

Nach acht Jahren in der Evangelischen Johannesgemeinde ist Pfarrerin Dorothea von Mitzlaff in einem ergreifenden und zugleich mutmachenden Gottesdienst verabschiedet worden. Die Ehe zwischen ihr und Joachim von Mitzlaff war gescheitert. Beide hatten sich die Pfarrstelle in der Gemeinde geteilt. Dorothea von Mitzlaff verzichtete aufgrund einer langen Krankheit und der Trennung auf ihren Anteil, den zwischenzeitlich Joachim von Mitzlaff übernommen hat.

Dekanin Hiltrud Schneider-Cimbal (stehend) verabschiedet Pfarrerin Dorothea von Mitzlaff. | Bild: Sandra Bossenmaier

Nur ungern sei sie gegangen, dies sei nach dem Scheitern der Ehe jedoch für alle Seiten der gangbarste Weg gewesen, sagte Dorothea von Mitzlaff am Ende des Gottesdienstes. Sie selbst predigte eindrücklich über Versöhnung. Dass diese gelingen könne, sei ein Wunder Gottes, welches man dankbar empfangen könne. Auch wenn es schwerfalle, solle man Versöhnung wagen, die Schuld eingestehen und um Vergebung bitten. Weiter solle man sich Gott anbefehlen und ihm vertrauen. „Ich weiß nicht, wozu es gut sein soll, dass ich mit meiner Ehe gescheitert bin“, sagte Dorothea von Mitzlaff.

Es soll eine Freundschaft werden

Versöhnung heiße nicht zwangsläufig, dass alles wieder werde wie vorher. Als Ehepaar hätten sie und Joachim von Mitzlaff festgestellt, dass die Ehe nicht mehr zu retten war. Doch sie hätten Versöhnung gewagt und seien dabei, ein freundschaftliches Verhältnis aufzubauen. Wegen der Schuld aneinander und vor Gott wegen Beendigung der Ehe habe man um Verzeihung gebeten und einander vergeben. „Jetzt freundschaftlich miteinander umzugehen, ist das Bestmögliche, das wir bieten können“, sagte Dorothea von Mitzlaff.

„Es hat alles seinen Sinn“, verabschiedete Dekanin Hiltrud Schneider-Cimbal die Pfarrerin. Sie berichtete, dass diese dem Kirchenbezirk erhalten bleibt und in Böhringen wieder eingegliedert wird. Die Vorsitzende des Kirchengemeinderates, Nicole Rüegg, dankte Dorothea von Mitzlaff für ihren geistlichen Auftrag und ihr Engagement, ebenso für ihren Einsatz zur Stärkung des Glaubens in der Kirchengemeinde.