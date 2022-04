von Sandra Bossenmaier

Zurzeit leben etwa 100 Geflüchtete aus der Ukraine in Rielasingen-Worblingen, darunter auch etliche Kinder und Jugendliche. In der Gemeindeverwaltung reagierte man sofort nach Ausbruch des Krieges und bereitete sich auf Flüchtlinge aus der Ukraine vor – noch vor deren Ankunft.

Im Jugendzentrum Juca 60 gibt es nun seit kurzem Angebote für geflüchtete Kinder und Jugendliche. Denn gerade für diese Altersgruppe ist es wichtig, nach traumatischen Erlebnissen so schnell wie möglich wieder eine geregelte Struktur und Sicherheit im Alltag zu erhalten.

Ziel ist gemeinsames Angebot

„Unser Jugendzentrum Juca 60 entwickelte sich zu einer Art Schaltzentrale rund um die Versorgung und Betreuung der Geflüchteten“, berichtet Jenny Frankenhauser, die Leiterin des Kinder- und Jugendförderteams der Gemeinde.

Angebote und Ansprechpartner Zweimal die Woche geht Dennis Bräuer, Jugendreferent in Rielasingen-Worblingen, mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen im Alter von acht bis 16 Jahren in die Turnhalle, damit sich diese in der Gruppe bewegen und gemeinsam Spaß haben können. Interessenten können sich bei Bräuer unter den Telefonnummern (01 63) 7 42 13 30 und (0 77 31) 8 35 86 84 oder per E-Mail an die Adresse braeuer@rielasingen-worblingen.de melden. Für jüngere Kinder wird an zwei Vormittagen pro Woche im Jugendzentrum Juca 60 eine Spielgruppe angeboten. Fragen dazu beantwortet Familienberaterin Emily Mears unter der Telefonnummer (01 57) 80 50 46 15.

Neben der Beratung durch die Integrationsmanager gelang es laut Frankenhauser, zwei großartige Angebote für jüngere Kinder und Jugendliche aus der Ukraine zu installieren. Diese zusätzlichen Angebote mindern nicht das reguläre Programm des Jugendzentrums. Denn das Ziel soll nach einer Übergangszeit ein gemeinsames Angebot für alle Kinder und Jugendliche aus dem Dorf sein.

Bürger spenden Spielsachen

Das Jugendzentrum Juca 60 veränderte sich, das Angebot wurde auf jüngere Kinder mit einer Art Übergangskindergarten ausgeweitet. Geflüchtete Kinder finden hier einen schönen Ort zum Spielen. Bereits beim Betreten des Jugendzentrums finden sich Spielsachen für die Kleinen.

Diese stammen von Bürgern aus der Gemeinde, ohne diese Spenden wäre nicht so schnell solch eine Spielgruppe zustande gekommen. „Es ist herrlich zu sehen, wie die Kinder loslassen und hier gute Zeiten erleben können“, fasst Jenny Frankenhauser die bisherigen Erfahrungen mit dem neuen Angebot zusammen.

Übergang zu geregeltem Alltag

„Die geflüchteten Kinder brauchen eine sinnvolle Beschäftigung“, sagt Tanja Harder, die stellvertretende Leiterin des Kinder- und Jugendförderteams. Man wolle für sie den Übergang zu einem geregelten Alltag mit Schule und Kindergarten gestalten. Und auch hierbei gelte das Ziel, die Kinder und Jugendlichen schnell in die Gemeinde zu integrieren.

Schulkinder können in Rielasingen-Worblingen, sofern sie wollen und nicht aus der Ukraine online beschult werden, schnell einen Schulplatz erhalten. Hier sieht Tanja Harder keine Platzprobleme. Bei den Kindergartenplätzen sieht dies schwieriger aus. Denn die Kindergärten in der Gemeinde sind voll. Im Moment können Geflüchtete ihre Kinder nur auf eine Warteliste setzen lassen. Wie es damit weitergehen wird, müsse sich noch zeigen, so Tanja Harder. Im Moment gibt es nur die Möglichkeit der Spielgruppe im Juca.

Spielgruppe statt Kindergarten

„Es ist ein Kompromiss, an zwei Vormittagen die Spielgruppe anzubieten“, findet Emily Mears, Familienberaterin in der Gemeinde. Sie kümmert sich um die jüngeren Kinder. „Diese Spielgruppe gibt den Kindern Routine und Verlässlichkeit“, so Mears und ergänzt: „Die Kinder erleben hier einen Raum, in dem sie Spaß haben können“. Besonders dankbar ist sie über die Unterstützung von vier ehrenamtlichen Helferinnen. Darunter sind sogar eine Psychologin und eine Musikpädagogin aus der Ukraine, was auch bei Sprachbarrieren hilfreich ist.

Auf Dennis Bräuer, neuer Jugendreferent der Gemeinde, kam rasch nach seiner Einführung im Februar mit den Geflüchteten eine neue Aufgabe zu. Er möchte den geflohenen Jugendlichen ein niederschwelliges Angebot machen. Deshalb geht er zweimal die Woche mit Jugendlichen in die Sporthalle.

„Sport verbindet“, sagt er. Es tue gut, dass die Jugendlichen beim Sport etwas Normalität und unbeschwerte Zeiten erleben können, so Dennis Bräuer. Manche kämen bereits zum Jugendtreff, denn dorthin soll der Weg aller führen, sobald die Jugendlichen einen geregelten Schulalltag haben und in der Gemeinde integriert sind. Sprachbarrieren? Die gebe es beim Sport kaum. Wenn man etwas nicht verstehe, nutze man ein Übersetzungsprogramm auf dem Handy, erzählt der sportliche Jugendreferent.

„Das Angebot wurde von Anfang an genutzt“, freut sich Tanja Harder. Zu den Menschen aus der Ukraine habe man schnell einen leichten Zugang und gute Kommunikationswege gefunden. „Wir haben ein wunderbares Miteinander, das gerne angenommen wird und erleben dabei die Dankbarkeit der Leute“, so Jenny Frankenhauser.

Informationen über das Jugendzentrum Juca 60 in Rielasingen-Worblingen und seine Angebote gibt es hier.