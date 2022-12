von Ingeborg Meier

Der Unterstützerkreis Flüchtlingshilfe hat in den vergangenen Jahren viel dazu beigetragen, dass sich insbesondere die Bürgerkriegs-Flüchtlinge aus Syrien in der Aachtalgemeinde willkommen fühlten.

Jetzt sind die ehrenamtlichen Helfer erneut stark engagiert: Aktuell gibt es 172 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in der Gemeinde, die vielfältig Hilfe nötig haben. Überwiegend handele es sich dabei um Frauen und Kinder, erzählt Anja Marosits, die Flüchtlings- und Integrationsbeauftragte der Gemeinde.

Hilfsbereitschaft ist groß

Dreißig der Geflüchteten sind in der Gemeinschaftsunterkunft im ehemaligen Hotel Rosenegg untergebracht, die anderen in den drei kommunalen Unterkünften für Geflüchtete und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen, und in meist von der Gemeinde angemieteten privaten Wohnungen.

392 Geflüchtete Auf dem Gebiet der Gemeinde Rielasingen-Worblingen leben zurzeit Menschen aus 75 Nationen. Der Ausländeranteil in der Gemeinde liegt bei 16,1 Prozent. Aktuell sind 392 Geflüchtete untergebracht. 43,9 Prozent von ihnen, das sind nach dem Stand vom 1. Dezember 2022 172 Personen, kommen aus der Ukraine, 31,9 Prozent stammen aus Syrien. (drm)

Seit dem Ausbruch des Kriegs habe es in der deutschen Bevölkerung eine enorm große Bereitschaft gegeben, für die Ukrainer Wohnraum zur Verfügung zu stellen, ist Anja Marosits erleichtert. Ein Teil der Ukrainer konnte im Ort auch bei Bekannten und Verwandten unterschlupfen.

Verstärkung für Integrationsteam

Auch der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung tun, was in ihren Kräften steht. Als enorm wichtig bezeichnet Anja Marosits die Erweiterung des Integrationsteams durch eine neugeschaffene Fünfzig-Prozent-Stelle. Sie wurde mit Olena Dan besetzt. Dan ist ukrainische Muttersprachlerin – das erleichtere vieles, so Marosits – und fungiere für die Ankommmenden als erste Anlaufstelle. Sie gebe ihnen Orientierung und leite sie in die Regelstrukturen weiter.

„Die Leute nehmen diese Hilfestellung in der Ankommensphase und der Zeit der Erstintegration unglaublich gut wahr.“ So gelinge es, sie auf kurzen Wegen zu erreichen, die vorhandenen Angebote zu transferieren und neue, bedarfsorientierte Angebote zur Verfügung zu stellen.

Kleiderkammer, Jugendtreff, Sprachkurs

Extrem gut wird nach Anja Marosits Worten auch die vom Unterstützerkreis betriebene Kleiderkammer in Anspruch genommen. Hier können sich die Geflüchteten auch mit Haushaltsgegenständen wie Töpfen und Pfannen eindecken.

Regelmäßig zweimal wöchentlich findet im Jugendtreff in Kooperation mit den Grundschulen ein Hausaufgaben- , Lern – und Sprachförderungskurs statt. Der Willkommenskurs für Ukrainer – ein Landkreisprojekt – mit der Vermittlung erster Kenntnisse der deutschen Sprache – wird fortgeführt. Für Kinder bis zum Grundschulalter gibt es eine Spielgruppe.

Notunterkunft am Sportgelände

Gerade baut der Landkreis Konstanz am Sportgelände bei den Talwiesenhallen eine Leichtbauhalle. Bis zu vierhundert Geflüchteten könnten hier untergebracht werden. Zwar sei für sie der Landkreis zuständig. Die Verantwortlichen in der Gemeindeverwaltung von Rieslasingen-Worblingen und die ehrenamtlichen Helfer beschäftige dennoch die Frage, wie man die Flüchtlinge in die Gemeinde integrieren könnte, so Anja Marosits.

„Wir sehen uns in der Verantwortung, dass die Leute hier gut ankommen,“ erklärt die Integrationsbeauftragte. Vorläufig fokussiere man sich bei diesen Überlegungen in erster Linie auf die Kinder- und Jugendarbeit.