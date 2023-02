Der aktuelle Lieferungsvertrag für Erdgas läuft Ende 2023 aus. Deshalb muss sich die Gemeinde Rielasingen-Worblingen um die Ausschreibung für einen neuen Vertrag kümmern. Der Gemeinderat entschied, an einer Bündel-Ausschreibung teilzunehmen. Die erfolgt durch die Gt-Service GmbH, einer Tochtergesellschaft des Gemeindetags Baden-Württemberg. Diese schreibt die Gaslieferung für viele Gemeinden gleichzeitig aus. Die größten Vorteile dieser sogenannten Bündel-Ausschreibung sind ihre niedrigen Kosten von 900 Euro und der geringe Aufwand für die Gemeindeverwaltung, so der Umweltschutzbeauftragte Matthias Möhrle.

Eine individuelle Ausschreibung des Erdgaslieferungsvertrags würde die Kommune dagegen 6000 bis 10.000 Euro kosten, da ein externes Fachbüro die Ausschreibung machen müsste. Außerdem bliebe deutlich mehr Aufwand an der Gemeindeverwaltung hängen. Möhrle geht von einem jährlichen Verbrauch von einer Million Kilowattstunden an Erdgas für die Kommune aus. Das entspreche beim aktuellen Preis, ohne Einrechnen der Preisbremse, etwa Kosten von 260.000 Euro. Das wäre dreieinhalb Mal so viel, wie in den vergangenen Jahren bezahlt werden musste. Die Räte sprachen sich einstimmig für die Bündel-Ausschreibung aus. Uneinig waren sie sich hingegen bei der Frage, ob bei der Ausschreibung ein Anteil von zehn Prozent Bio-Gas mit ausgeschrieben werden soll. Zehn Räte stimmten gegen Bio-Gas und drei dafür. Zudem entschloss sich der Rat einmütig, die Ausschreibung für Erdgas künftig im Dauerauftrag von der Gt-Service GmbH vornehmen zu lassen.